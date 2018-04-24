Ещё
В Москве до конца года утвердят проекты реконструкции старых кинотеатров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве до конца года утвердят проекты реконструкции старых кинотеатров 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 24 апр — РИА Недвижимость. Москомархитектура до конца года утвердит все проекты реконструкции старых кинотеатров, которую проводит ADG Group, говорится в сообщении ведомства.
ADG Group в 2014 году приобрела у Москвы 39 советских кинотеатров, на базе которых компания создает сеть районных торгово-культурных центров. Часть из них сохранит функции кинотеатров. Совместно с ADG крупнейшая киносеть Южной Кореи CJ CGV планирует открыть 160 кинозалов в 33 объектах.
Как отмечается в сообщении, Москомархитектура уже согласовала архитектурно-градостроительные решения для 35 кинотеатров, до конца года будут рассмотрены остальные объекты.
На первых площадках уже ведутся строительные работы. В частности, реконструкция началась в кинотеатрах «Ангара», «Будапешт», «София», «Орбита» и «Киргизия». Летом строительство начнется еще на 20 площадках, добавляется в сообщении.
РИА Недвижимость: последние новости
Девелопера Urban Group возглавил основной акционер компании В Москве утвердили типовую форму проекта межевания территории Минстрой сформировал список пилотных городов по программе "Умный город"
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу выдвинул обвинение США134
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины288
Подвыпившие чиновники и обнаженные тусовщицы7
Что Россия проиграла в Армении141
Кремль готовит суперманевр520
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
00:34
ЦБ прогнозирует рост экономики
Экономика
00:46
Лолита рассказала о недоразумении с пограничниками
Шоу-бизнес
00:38
Эксперт рассказал об обмане США про С-400
Оружие Армия
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
02:18
Названы сроки перевоза Улюкаева в колонию
Происшествия
01:24
Кардашьян откликнулась на протесты в Армении
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение