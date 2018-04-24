В Москве до конца года утвердят проекты реконструкции старых кинотеатров

МОСКВА , 24 апр — РИА Недвижимость. Москомархитектура до конца года утвердит все проекты реконструкции старых кинотеатров, которую проводит ADG Group, говорится в сообщении ведомства.

ADG Group в 2014 году приобрела у Москвы 39 советских кинотеатров, на базе которых компания создает сеть районных торгово-культурных центров. Часть из них сохранит функции кинотеатров. Совместно с ADG крупнейшая киносеть Южной Кореи CJ CGV планирует открыть 160 кинозалов в 33 объектах.

Как отмечается в сообщении, Москомархитектура уже согласовала архитектурно-градостроительные решения для 35 кинотеатров, до конца года будут рассмотрены остальные объекты.

На первых площадках уже ведутся строительные работы. В частности, реконструкция началась в кинотеатрах «Ангара», «Будапешт», «София», «Орбита» и «Киргизия». Летом строительство начнется еще на 20 площадках, добавляется в сообщении.