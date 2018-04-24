Проекты по реконструкции 39 кинотеатров могут согласовать в Москве до конца года

Власти Москвы планируют согласовать до конца текущего года проекты по программе реконструкции 39 кинотеатров в современные районные центры, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Советские кинотеатры на сегодняшний день устарели, многие из них не используются по назначению или закрыты. Новая программа реконструкции позволит вдохнуть жизнь в 39 из них.

Сергей Кузнецов. «Устаревшие постройки должны стать новыми районными центрами, ориентированными на потребности местных жителей. Москомархитектура уже согласовала архитектурно-градостроительные решения для 35 кинотеатров по программе, до конца года будут рассмотрены остальные объекты», — сказал главный архитектор Москвы

Проекты реализуются собственником объектов ADG group на основе уникальной концепции, идея которой — предложить жителям спальных районов столицы все необходимое для комфортной и интересной жизни рядом с домом: широкие возможности для досуга, товары и услуги повседневного спроса, современные общественные пространства.

На первых площадках уже ведутся строительные работы. Реконструкция началась в следующих кинотеатрах: «Ангара» на Чонгарском бульваре, дом 7, «Будапешт» на улице Лескова, дом 17, «София» на Сиреневом бульваре, дом 31, «Орбита» — проспект Андропова, дом 27 и «Киргизия» на Зеленом проспекте, дом 81.

«Летом активные строительные работы начнутся еще на 20 площадках. Разрешительная документация получена практически для всей сети, реконструкция всех объектов будет запущена до конца 2018 года», — добавил Сергей Кузнецов.

Ранее Мосгосэкспертиза согласовала 29 проектов реконструкции советских районных кинотеатров: семь кинотеатров в ЮАО; шесть кинотеатров в САО; пять кинотеатров в ВАО; четыре кинотеатра в СВАО; три кинотеатра в ЮЗАО; два кинотеатра в ЗАО и по одному кинотеатру в ЮВАО и СЗАО.