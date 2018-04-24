Ещё
Москалькова прокомментировала возможный запрет на ввоз лекарств из США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москалькова прокомментировала возможный запрет на ввоз лекарств из США 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает недопустимым ухудшение качества жизни инвалидов и людей с хроническими заболеваниями из-за возможного запрета на ввоз лекарств из США и других стран.
Накануне омбудсмен по правам человека встретилась с лауреатами III Всероссийского межвузовского юридического конкурса «Защита прав инвалидов».
"Вместе мы обсудили проблемы, которые требуют решения в кратчайшие сроки… Особое внимание в непростых геополитических условиях было уделено санкциям в части запрета на ввоз лекарственных средств: при запрете ввоза редких лекарственных препаратов может резко ухудшиться качество жизни инвалидов с хроническими заболеваниями, а это недопустимо", — написала она в Instagram.
Законопроект об ответе на санкции США и других стран был внесен в Госдуму 13 апреля. Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.
РИА Новости: последние новости
В Армении отмечают день памяти жертв геноцида армян в Османской империи На Кубани проверяют видео, где "полицейские" затеяли драку из-за выпивки Минфин США помог вернуть "Русалу" 122 млрд рублей капитализации за два дня
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу выдвинул обвинение США134
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины288
Подвыпившие чиновники и обнаженные тусовщицы7
Что Россия проиграла в Армении141
Кремль готовит суперманевр520
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
00:34
ЦБ прогнозирует рост экономики
Экономика
00:46
Лолита рассказала о недоразумении с пограничниками
Шоу-бизнес
00:38
Эксперт рассказал об обмане США про С-400
Оружие Армия
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
02:18
Названы сроки перевоза Улюкаева в колонию
Происшествия
01:24
Кардашьян откликнулась на протесты в Армении
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение