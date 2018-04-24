Москалькова прокомментировала возможный запрет на ввоз лекарств из США

Накануне омбудсмен по правам человека встретилась с лауреатами III Всероссийского межвузовского юридического конкурса «Защита прав инвалидов».

"Вместе мы обсудили проблемы, которые требуют решения в кратчайшие сроки… Особое внимание в непростых геополитических условиях было уделено санкциям в части запрета на ввоз лекарственных средств: при запрете ввоза редких лекарственных препаратов может резко ухудшиться качество жизни инвалидов с хроническими заболеваниями, а это недопустимо", — написала она в Instagram.