Минстрой РФ: Технологии «Умного города» будут опробованы в 18 муниципалитетах России 

Об этом журналистам сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.
«В 18 муниципалитетах будут пробоваться современные счетчики с передачей данных, будут применяться системы управления дорожного, системы безопасности, системы расширенного участия в ГИС ЖКХ (Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства — прим. Агентства «Москва»), алгоритмы участия граждан в принятии решений на базе нашей программы по городской среде там должны будут отработать. Вообще, очень много разных инноваций в этом плане неплохих, их нужно в электронную единую систему самую главную загнать и на примере этих 18 муниципалитетах отработать и дальше распространить. Я думаю, что до конца этого года мы уже двинемся вперед», — сказал М. Мень.
Ранее ПАО «Ростелеком» при поддержке министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ определило главные технологии для развития российских населенных пунктов в рамках проекта «Умный город».
В пресс-службе Минстроя отмечали, что в рамках рабочей группы «Умный город» для выявления технологических трендов было проанализировано более 6 млн различных источников информации по итогам исследования топ-10 сквозных технологий, среди которых интернет вещей; 5G; биометрия; обработка неструктурированных данных; технологии поддержки принятия решений; дополненная и виртуальная реальность; распределенные базы данных; геоинформационные технологии и навигация; машинное обучение; облачные/туманные/граничные вычисления.