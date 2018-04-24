Власти Ленобласти подсчитали прибыли от порта в Приморске

Почти четыре миллиарда рублей может получить в 2022 году федеральный бюджет и более полутора миллиардов в региональный благодаря началу работы универсального перегрузочного комплекса (УПК) в порту Приморск. Но терминал существует пока только на бумаге.

Об этом заявил "Российской газете" начальник управления по транспорту Ленинградской области Павел Пустовалов. По его словам, областное правительство «поддерживает предложение о наделении будущего УПК статусом „свободного порта“.

Чиновник полагает, что в 2022 году в порту Приморск начнет работу первая очередь универсального перегрузочного комплекса, грузооборот которого к 2028 году может достичь 5,6 миллиона тонн навалочных и генеральных грузов, 120 тысяч единиц техники и трех миллионов 20-футовых контейнеров.

На данный момент этот проект имеется лишь на бумаге, но уже сейчас на него возлагаются большие социальные надежды: около 3100 новых рабочих мест и почти 92 миллиарда рублей частных инвестиций, часть из которых будет потрачена на реконструкцию железнодорожной станции „Ермилово“ и строительство шестикилометровой железнодорожной ветки до будущего перегрузочного комплекса.

Сам УПК предполагается построить в северо-восточной части Финского залива в районе южного входа в пролив Бьеркезунд, в полутора километрах к юго-востоку от действующего нефтеналивного комплекса, вплотную к территории морского порта Приморск.