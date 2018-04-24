Реконструкция позволит аэропорту Челябинска принять президентские самолёты

Аэропорт «Челябинск» после реконструкции сможет принимать все типы судов, включая тяжёлые — так называемые президентские самолёты, доложил губернатору председатель совета директоров «AEON Corporation» Роман Троценко

«Домодедово» в К проведению саммитов ШОС БРИКС челябинский аэропорт, по согласованию с ФГУП «Администрация гражданских аэропортов», получит третью категорию международной авиационной организации ИКАО. Такая есть только у аэропортов «Шереметьево» Москве и «Пулково» в Санкт-Петербурге

«Екатеринбургский аэропорт «Кольцово» не имеет даже второй категории, — заметил Роман Троценко. — Все эти работы реально завершить до 2020 года. Третья категория даёт возможность аэропорту Челябинска право принимать в любое время года и при любой погоде любые воздушные суда».

Напомним, строительство нового аэровокзала начнётся уже летом. Здание терминала внутренних линий планируют сдать в эксплуатацию в конце 2019 года. Оно разместится слева от существующего здания международных линий и будет в 1,5 раза больше, чем весь сегодняшний аэропорт. Кроме того, запланирован перенос здания международных воздушных линий и увеличение числа стоянок для самолётов. Сейчас функционируют всего 16, а будет построено — 38 площадок под размещение воздушных судов. Модернизация обойдётся в 10 млрд рублей (государственных и частных инвестиций).