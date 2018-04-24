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Реконструкция позволит аэропорту Челябинска принять президентские самолёты
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Реконструкция позволит аэропорту Челябинска принять президентские самолёты 

АиФ 52 минуты назад
Фото: АиФ
Аэропорт «Челябинск» после реконструкции сможет принимать все типы судов, включая тяжёлые — так называемые президентские самолёты, доложил губернатору председатель совета директоров «AEON Corporation» Роман Троценко.
К проведению саммитов ШОС и БРИКС челябинский аэропорт, по согласованию с ФГУП «Администрация гражданских аэропортов», получит третью категорию международной авиационной организации ИКАО. Такая есть только у аэропортов «Шереметьево» и «Домодедово» в Москве и «Пулково» в Санкт-Петербурге.
«Екатеринбургский аэропорт «Кольцово» не имеет даже второй категории, — заметил Роман Троценко. — Все эти работы реально завершить до 2020 года. Третья категория даёт возможность аэропорту Челябинска право принимать в любое время года и при любой погоде любые воздушные суда».
Напомним, строительство нового аэровокзала начнётся уже летом. Здание терминала внутренних линий планируют сдать в эксплуатацию в конце 2019 года. Оно разместится слева от существующего здания международных линий и будет в 1,5 раза больше, чем весь сегодняшний аэропорт. Кроме того, запланирован перенос здания международных воздушных линий и увеличение числа стоянок для самолётов. Сейчас функционируют всего 16, а будет построено — 38 площадок под размещение воздушных судов. Модернизация обойдётся в 10 млрд рублей (государственных и частных инвестиций).
«Екатеринбург, вероятнее всего, выиграет заявку на проведение «Экспо-2025», и Челябинская область интегрирована в эту заявку. Челябинск тоже будет принимать и размещать гостей. Поэтому развитие аэропорта и аэродромного комплекса — это стратегическая задача, — резюмировал губернатор Борис Дубровский. — Такие знаковые политические мероприятия мирового уровня дают импульс к дальнейшему развитию».
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