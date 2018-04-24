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Челябинские приставы взыскивали деньги с тёзки должника
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Челябинские приставы взыскивали деньги с тёзки должника 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Приставы пытались незаконно взыскать с жителя Ставропольского края долги, накопленные его полным тёзкой из Челябинска, сообщают в пресс-центре региональной прокуратуры.
В ходе разбирательства выяснилось, что у заявителя и настоящего должника совпадают не только имя, фамилия и отчество, но и дата рождения.
«Поскольку в прошлом году судебным приставом-исполнителем также принимались меры по обращению взыскания на имущество заявителя, прокурор Советского района Челябинска потребовал от начальника отдела принять дополнительные меры, направленные на соблюдение прав и законных интересов заявителя», — пояснили в надзорном ведомстве.
Отметим, ранее приставы в соседней Курганской области при поиске должника также сначала вышли на его полного тёзку, который затем помог им взыскать долг с «правильного» человека.
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