Челябинские приставы взыскивали деньги с тёзки должника

Приставы пытались незаконно взыскать с жителя Ставропольского края долги, накопленные его полным тёзкой из Челябинска , сообщают в пресс-центре региональной прокуратуры.

В ходе разбирательства выяснилось, что у заявителя и настоящего должника совпадают не только имя, фамилия и отчество, но и дата рождения.

«Поскольку в прошлом году судебным приставом-исполнителем также принимались меры по обращению взыскания на имущество заявителя, прокурор Советского района Челябинска потребовал от начальника отдела принять дополнительные меры, направленные на соблюдение прав и законных интересов заявителя», — пояснили в надзорном ведомстве.