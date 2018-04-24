Студенты Геологоразведочного университета рассказали о минеральных ресурсах на астероидах

Презентация проектов прошла в рамках Международная выставка горной промышленности «ГОРПРОМЭКСПО-2018».

«На церемонии награждения экспонентов были вручены награды представителям компаний, а также студентам МГРИ-РГГРУ, чьи работы на тему «Минеральные ресурсы на астероидах: добыча и разведка» оказались лучшими, и содержащими интереснейшие инновационные предложения», — отмечено в официальном документе.

Студенты подготовили форсайт-проекцию под названием «Полезные ископаемые астероидов — фантастика или перспективная бизнес-стратегия?». По мнению ребят, первостепенным ресурсом космоса, который подлежит разработке, является вода. В работе отражена история развития идеи освоения ресурсов астероидов, рассмотрена возможность осуществления ее в настоящее время с точки зрения развития науки и техники, а также составлен список задач, решение которых сделает промышленное освоение полезных ископаемых космоса делом недалекого будущего. Еще один проект подготовила группа «Альфа-МИГ». Студенты активно использовали знания, полученные на прошедших курсах геологоразведочного университета.