Сын Максима Виторгана скомпрометировал Собчак

Ксения Собчак, Максим и Эммануил Виторганы давно привыкли быть в центре внимания. Пусть даже скандального. Но теперь примеру старших решил последовать сын Максима, Даниил. Юный Виторган, как выяснилось, вел тайный блог в Insta, в котором высмеивал родных.

Даниил вел страничку под слегка претенциозным ником @typical_jewish_boy. В микроблоге парень публиковал снимки отца, мачехи, деда и остальных родственников с забавными подписями. В частности, Даниил посмеялся над знаменитым дедом, опубликовав совместный снимок Эммануила Виторгана с супругой Ириной и малышом. «Конспираторы, ахаха», — гласит подпись.

В другом посте Даниил сообщил: «Спросил у Ксюши (Собчак), она за легализацию марихуаны! Так что агитируем. И я не шучу». Юный Виторган также старается не отставать от родных и выступил с требованием разблокировать PornHub.

После того как аккаунт оказался в центре внимания журналистов, молодой человек его заблокировал. Максим ситуацию не комментирует, но сегодня опубликовал снимок на котором запечатлен с серой кепи на голове. «Подозревай, расследуй, наказывай!», — написал актер.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

23 Апр 2018 в 11:27 PDT Кстати, недавно Собчак рассказала о знакомстве с Максимом. По словам Ксении, знакомство произошло в самолете и в тот момент звезда была в спортивном костюме. «С мужем мы обменялись телефонами именно в полете, и это был единственный раз, когда я пожалела, что в трениках в самолете».