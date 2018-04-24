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Сын Максима Виторгана скомпрометировал Собчак
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Сын Максима Виторгана скомпрометировал Собчак 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
Ксения Собчак, Максим и Эммануил Виторганы давно привыкли быть в центре внимания. Пусть даже скандального. Но теперь примеру старших решил последовать сын Максима, Даниил. Юный Виторган, как выяснилось, вел тайный блог в Insta, в котором высмеивал родных.
Даниил вел страничку под слегка претенциозным ником @typical_jewish_boy. В микроблоге парень публиковал снимки отца, мачехи, деда и остальных родственников с забавными подписями. В частности, Даниил посмеялся над знаменитым дедом, опубликовав совместный снимок Эммануила Виторгана с супругой Ириной и малышом. «Конспираторы, ахаха», — гласит подпись.
В другом посте Даниил сообщил: «Спросил у Ксюши (Собчак), она за легализацию марихуаны! Так что агитируем. И я не шучу». Юный Виторган также старается не отставать от родных и выступил с требованием разблокировать PornHub.
После того как аккаунт оказался в центре внимания журналистов, молодой человек его заблокировал. Максим ситуацию не комментирует, но сегодня опубликовал снимок на котором запечатлен с серой кепи на голове. «Подозревай, расследуй, наказывай!», — написал актер.
Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)
23 Апр 2018 в 11:27 PDT  Кстати, недавно Собчак рассказала о знакомстве с Максимом. По словам Ксении, знакомство произошло в самолете и в тот момент звезда была в спортивном костюме. «С мужем мы обменялись телефонами именно в полете, и это был единственный раз, когда я пожалела, что в трениках в самолете».
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