На Кургане детей-сирот будут селить по разным домам из-за неплатежей за коммуналку

Курганской области детям-сиротам будут предоставлять квартиры в разных домах, чтобы избежать их концентрированного проживания. Об этом заявил глава Курганской области Алексей Кокорин , выступая в областной думе с отчетом о деятельности регионального правительства в 2017 году.

«Ни одна управляющая компания данный дом [с сиротами], к сожалению, на обслуживание не берет. Как правило, там 90-100-процентная неуплата за предоставляемые услуги. Естественно, это рост кредиторки и несвоевременная оплата поставщикам тепла, электроэнергии и других услуг», — пояснил свою позицию Кокорин.

Данная проблема, по мнению главы региона, возникает из-за детских домов, которые не адаптируют детей-сирот к дальнейшей жизни. Когда ребенок выходит из такого учреждения, он просто не знает, что нужно платить за коммунальные услуги и самому беспокоиться о состоянии жилищного фонда. «Вот над этим нужно работать», — приводит слова губернатор «ура.ру».