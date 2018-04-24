Тарифы на вывоз бытового мусора вырастут в Челябинске с 1 июля

Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) начнет работать в Челябинске с 1 июля 2018 года, сообщили на пресс-конференции в администрации Челябинска.

С этой даты к работе в Челябинске приступит региональный оператор — ООО «Центр коммунального сервиса». До 1 июля жители Челябинска получат официальные письма, в которых их проинформируют о смене оператора по вывозу ТКО.

«Никаких письменных договоров с нами жители заключать не обязаны. Оплата наших услуг по квитанции и будет по факту считаться заключением договора», — пояснил директор ООО «Центр коммунального сервиса» Алексей Бубнов

Как пояснил Бубнов, в Магниторске, где «Центр коммунального сервиса» осуществляет вывоз бытовых отходов, сегодня месячный тариф составляет 87 руб. 50 коп. с жителя многоквартирного дома.

Добавим, что новую цену услуги по вывозу ТКО пока не назвали: согласно законодательству, ее определит министерство тарифного регулирования. Однако повышение все же состоится: 1 июля ежегодно происходит запланированный рост платежей за услуги ЖКХ.