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Тарифы на вывоз бытового мусора вырастут в Челябинске с 1 июля
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Тарифы на вывоз бытового мусора вырастут в Челябинске с 1 июля 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) начнет работать в Челябинске с 1 июля 2018 года, сообщили на пресс-конференции в администрации Челябинска.
С этой даты к работе в Челябинске приступит региональный оператор — ООО «Центр коммунального сервиса». До 1 июля жители Челябинска получат официальные письма, в которых их проинформируют о смене оператора по вывозу ТКО.
«Никаких письменных договоров с нами жители заключать не обязаны. Оплата наших услуг по квитанции и будет по факту считаться заключением договора», — пояснил директор ООО «Центр коммунального сервиса» Алексей Бубнов.
Как пояснил Бубнов, в Магниторске, где «Центр коммунального сервиса» осуществляет вывоз бытовых отходов, сегодня месячный тариф составляет 87 руб. 50 коп. с жителя многоквартирного дома.
Добавим, что новую цену услуги по вывозу ТКО пока не назвали: согласно законодательству, ее определит министерство тарифного регулирования. Однако повышение все же состоится: 1 июля ежегодно происходит запланированный рост платежей за услуги ЖКХ.
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