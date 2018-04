Ğ¢Ğ¾Ğ»Ñ�Ñ‚Ğ¾Ñ�Ñ‚Ğ¸ Ğ¿ĞµÑ€ĞµĞ²Ğ¾Ğ´Ğ°: 12 Ğ½ĞµĞ»ĞµĞ¿Ñ‹Ñ… Ğ¿ĞµÑ€ĞµĞ²Ğ¾Ğ´Ğ¾Ğ² Ğ½Ğ°Ğ·Ğ²Ğ°Ğ½Ğ¸Ğ¹ Ñ„Ğ¸Ğ»ÑŒĞ¼Ğ¾Ğ² 

Тол�то�ти перевода: 12 нелепых переводов названий фильмов

ЛокализациÑ� названиÑ� не обÑ�зательно подразумевает Ğ¿Ñ€Ñ�мой перевод. Тем более, что оригинальное наименование картины порой Ñ�тавит в тупик не только прокатчика, но и Ñ�амого зрителÑ�. Так было Ñ� фильмом «Ğ‘езумный Ñ�пецназ», подлинное название которого звучит как «Ğ›Ñ�ди, которые Ğ¿Ñ�Ğ»Ñ�Ñ‚Ñ�Ñ� на коз / The Men Who Stare at Goats». Ленту Ñ� таким неоднозначным заголовком не Ñ�Ğ¿Ğ°Ñ�ли бы даже Джордж Клуни и Кевин СпейÑ�и в главных ролÑ�Ñ….

Ğ�о иногда великие «Ğ¿ĞµÑ€ĞµĞ²Ğ¾Ğ´Ñ‡Ğ¸ĞºĞ¸ и адаптаторы» решаÑ�Ñ‚ изобреÑ�ти велоÑ�ипед на ровном меÑ�те, переиначиваÑ� на Ñ�вой лад вполне годные названиÑ� фильмов. Мы Ñ�обрали Ğ´Ğ»Ñ� ваÑ� неÑ�колько наиболее нелепых результатов подобного мозгового штурма.

Первый м�титель / Captain America: The First Avenger, 2011

кадр: Marvel Studios

Первый мÑ�титель СтудиÑ� Marvel имеет традициÑ� называть Ñ�вои фильмы в чеÑ�Ñ‚ÑŒ Ñ�упергероÑ�, о котором, Ñ�обÑ�твенно, и Ñ�нÑ�Ñ‚ фильм. До 2011 года никаких проблем у прокатчиков Ñ� Ñ�тим не возникало, и мы благополучно поÑ�мотрели «Ğ–елезного человека», «Ğ�евероÑ�тного Халка» и «Ğ¢Ğ¾Ñ€Ğ°». Ğ�о Ñ� Капитаном Ğ�мерикой вышла заминка — прокатчики поÑ�читали, что Ñ�лово «Ğ�мерика» в названии не порадует патриотично наÑ�троенных роÑ�Ñ�ийÑ�ких зрителей, и лихо Ñ�ократили его в два раза. Мальчишник в ВегаÑ�е / The Hangover, 2009

Мальчишник в ВегаÑ�е Ğ�ригинальное название комедии, которое доÑ�ловно переводитÑ�Ñ� как «ĞŸĞ¾Ñ…мелье», кого-то Ñ�вно не уÑ�троило, и фильм вышел в роÑ�Ñ�ийÑ�кий прокат под названием «ĞœĞ°Ğ»ÑŒÑ‡Ğ¸ÑˆĞ½Ğ¸Ğº в ВегаÑ�е». СпуÑ�Ñ‚Ñ� три года Ñ�нÑ�ли продолжение комедии «The Hangover: Part II», дейÑ�твие которого проиÑ�ходит уже в Таиланде, но прокатчики Ñ�нова выкрутилиÑ�ÑŒ, и роÑ�Ñ�иÑ�не поÑ�мотрели фильм «ĞœĞ°Ğ»ÑŒÑ‡Ğ¸ÑˆĞ½Ğ¸Ğº 2: Из ВегаÑ�Ğ° в Бангкок». Ğ�ачало / Inception, 2010

кадр: Warner Bros.

Ğ�ачало КриÑ�тофер Ğ�олан Ñ�нÑ�Ğ» кино про оÑ�ознанные Ñ�новидениÑ� и внедрение нужных идей в мозг другого человека. Ğ¡ названием Ğ�олан не мучалÑ�Ñ� и так и назвал фильм — «Ğ’недрение». Что нашим кинопрокатчикам показалоÑ�ÑŒ Ñ�лишком проÑ�тым и банальным решением, поÑ�тому они показали нам «Ğ�ачало». ПереÑ�тупить черту / Walk the Line, 2005

кадр: 20th Century Fox ПереÑ�тупить черту БиографичеÑ�кий фильм об иÑ�полнителе Джонни ĞšÑ�ше ноÑ�ит название одной из Ñ�амых популÑ�рных его пеÑ�ен «I walk the line». ПеÑ�нÑ� Ñ�Ñ‚Ğ° о том, что Ğ»Ñ�бовь не дает ему переÑ�тупить черту, что он буквально идет по краÑ�, не Ñ�рываÑ�Ñ�ÑŒ и оÑ�таваÑ�Ñ�ÑŒ в рамках. Ğ� том же повеÑ�твует и фильм — о Ğ»Ñ�бви к Джун Картер, котораÑ� помогла ĞšÑ�шу изменить жизнь к лучшему. БлагодарÑ� прокатчикам и их вольной интерпретации заголовка Ñ�мыÑ�Ğ» получилÑ�Ñ� Ğ¿Ñ€Ñ�мо противоположный — зритель ожидал увидеть бунтарÑ�, переÑ�тупаÑ�щего через вÑ�е мыÑ�лимые нормы закона и морали. БелоÑ�нежка и Ğ�хотник 2 / The Huntsman: Winter’s War, 2016

БелоÑ�нежка и Ğ�хотник 2 Ğ•Ñ�ли помните, во времÑ� Ñ�ъемок «Ğ‘елоÑ�нежки и охотника» в 2012 году разразилÑ�Ñ� громкий Ñ�кандал из-Ğ·Ğ° интрижки режиÑ�Ñ�ера Руперта СандерÑ�Ğ° Ñ� иÑ�полнительницей главной роли КриÑ�тен Ğ¡Ñ‚Ñ�арт (оба были неÑ�вободны). ПоÑ�тому, приÑ�тупаÑ� к работе над Ñ�иквелом, продÑ�Ñ�еры решили их больше не привлекать. И именно поÑ�тому втораÑ� картина получила название The Huntsman: Winter’s War («Ğ�хотник: ЗимнÑ�Ñ� война»). Ğ�днако роÑ�Ñ�ийÑ�ких прокатчиков отÑ�утÑ�твие БелоÑ�нежки в фильме почему-то не Ñ�мутило. ДоказательÑ�тво Ñ�мерти / Death Proof, 2007

кадр: Dimension Films

Доказатель�тво �мерти

Главный герой фильма Квентина Тарантино каÑ�кадер Майк очень гордитÑ�Ñ� Ñ�воей «Ñ�мертеÑ�тойкой» машиной. Ğ�Ğ°Ñ�только, что Ñ�то даже вынеÑ�ено в название фильма, ведь Death Proof доÑ�ловно переводитÑ�Ñ� как «Ğ·Ğ°Ñ‰Ğ¸Ñ‚Ğ° от Ñ�мерти». Почему в РоÑ�Ñ�ии фильм вышел Ñ� диаметрально противоположным по Ñ�мыÑ�лу заголовком — до Ñ�их пор загадка. СиниÑ�тер / Sinister, 2012

кадр: Automatik Entertainment

Сини�тер

Ğ£ английÑ�кого Ñ�лова sinister еÑ�Ñ‚ÑŒ вполне подходÑ�щие Ğ´Ğ»Ñ� названиÑ� хоррора переводы — «Ğ·Ğ»Ğ¾Ğ²ĞµÑ‰Ğ¸Ğ¹», например. Ğ�о по неизвеÑ�тной причине прокатчики решили вообще ничего не переводить, Ğ° проÑ�то транÑ�крибировать оригинальный заголовок. Ğ’ результате у вÑ�ех, кто поÑ�мотрел фильм, не мог не возникнуть вопроÑ� о проиÑ�хождении названиÑ�, ведь ни одного перÑ�онажа Ñ� таким именем или хотÑ� бы его упоминаниÑ� в ленте не было. ИллÑ�зиÑ� обмана / Now You See Me, 2013

кадр: K/O Paper Products

Илл�зи� обмана

КлÑ�чеваÑ� фраза фильма, которуÑ� неÑ�колько раз в разных вариантах повторÑ�Ñ�Ñ‚ разные перÑ�онажи, — «Ğ§ĞµĞ¼ больше вы Ñ�мотрите, тем меньше вы видите». И название, в оригинале звучащее как «Ğ¢ĞµĞ¿ĞµÑ€ÑŒ Ñ‚Ñ‹ менÑ� видишь», очень Ñ� Ñ�той фразой перекликаетÑ�Ñ�. Переводчикам же показалоÑ�ÑŒ, что аналогии тут не умеÑ�тны, и они выбрали нейтральный, ничем по Ñ�мыÑ�лу не подходÑ�щий заголовок. Ğ�окдаун / Cinderella Man, 2005

кадр: Universal Pictures

�окдаун

Фильм режиÑ�Ñ�ера Рона Ховарда «Cinderella Man», оÑ�нованный на биографии бокÑ�ера ДжеймÑ�Ğ° Ğ‘Ñ€Ñ�ддока, Ğ´Ğ»Ñ� роÑ�Ñ�ийÑ�ких зрителей переименовали в «Ğ�окдаун», видимо, чтобы вÑ�е Ñ�разу понимали, о чем в фильме речь. ХотÑ� вариант «ĞŸĞ¾ прозвищу золушка» по Ñ�Ñ�жету подошел бы гораздо лучше, ведь именно так и прозвали бокÑ�ера, который из очередей Ğ·Ğ° беÑ�платным Ñ�упом неожиданно попал на поединок Ğ·Ğ° поÑ�Ñ� чемпиона мира. Ğ�Ñ�Ñ‚Ğ°Ñ‚ÑŒÑ�Ñ� в живых / Lost, 2004

��тать�� в живых

Ğ�азвание культового американÑ�кого телеÑ�ериала доÑ�ловно переводитÑ�Ñ�, как «ĞŸÑ€Ğ¾Ğ¿Ğ°Ğ²ÑˆĞ¸Ğµ» или «ĞŸĞ¾Ñ‚ерÑ�нные». И такой заголовок бы нам вполне подошел, еÑ�ли бы руководÑ�тву «ĞŸĞµÑ€Ğ²Ğ¾Ğ³Ğ¾ канала», который приобрел права на транÑ�Ğ»Ñ�циÑ�, не нужно было попутно прорекламировать Ñ�вое реалити-шоу «ĞŸĞ¾Ñ�ледний герой». Визитной карточкой шоу Ñ�тала пеÑ�нÑ� Би-2, припев которой начиналÑ�Ñ� Ñ�о Ñ�лов «Ğ�Ñ�Ñ‚Ğ°Ñ‚ÑŒÑ�Ñ� в живых». Таким образом уÑ�ловный зрительÑ�кий рефлекÑ� был надежно закреплен. Игра без правил / Fair Game, 2010

кадр: Participant Media

Игра без правил

Триллер Ñ� Ğ�аоми УоттÑ� и Шоном Пенном в РоÑ�Ñ�ии почему-то вышел Ñ� Ğ¿Ñ€Ñ�мо противоположным названием. Как будто переводчики Ñ�ели и Ñ�ыграли в игру «Ğ¿Ğ¾Ğ´Ğ±ĞµÑ€Ğ¸ антоним». Война миров Z / World War Z, 2013

кадр: Paramount Pictures

Война миров Z World War Z переводитÑ�Ñ� как «ĞœĞ¸Ñ€Ğ¾Ğ²Ğ°Ñ� война Z», где Z — Ñ�то зомби. Вполне звучное и логичное название. Ğ�о прокатчики, как мы уже заметили, никогда не ищут легких путей! ПоÑ�тому решено было на вÑ�Ñ�кий Ñ�лучай приплеÑ�ти Ñ�Ñ�Ğ´Ğ° Герберта Ğ£Ñ�ллÑ�Ğ° Ñ� его «Ğ’ойной миров» и переиначить заголовок. ПоÑ�кольку ни одного пришельца из коÑ�моÑ�Ğ° в фильме не замечено, то логика немного порушилаÑ�ÑŒ. Ğ�о когда их Ñ�то оÑ�танавливало?