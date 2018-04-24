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Районные главы за оставленные пакеты получили нагоняй
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Районные главы за оставленные пакеты получили нагоняй 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Глава администрации Владимира Андрей Шохин подвел итоги субботника, который проходил в областной столице в прошедшие выходные.
Во время воскресного объезда города, Шохин лично проверил не только качество уборки, но и своевременный вывоз мешков с листвой и собранным на субботнике мусором. Глава администрации отметил, что мешки были вывезены не во всех районах города, указав на проблемные места главам районных администраций.
«Вы готовы объясниться с жителями, которые вышли в свой положенный выходной на субботник, а теперь наблюдают, как ветер сводит их усилия на нет», — спросил с районных управленцев Андрей Шохин.
Шохин дал указание вывести весь мусор из города в кратчайшие сроки. Как сообщили в пресс-службе мэрии уже вчера к вечеру, мусор, который находился на территории муниципалитета полностью вывезен на свалку.
«Теперь проверяют ТСЖ и ЖСК. Управление ЖКХ проводит такие же проверки на территории многоквартирных домов», — сообщили в официальном релизе.
Отмечу, что на весеннюю уборку города вышло более 22 тысяч владимирцев. Наряду с уборкой исторического ядра жители трудились в отдаленных и спальных микрорайонах Владимира, а также вдоль проходящей в городской черте автомагистрали М-7 «Волга». По обобщенным данным, с городских улиц было вывезено более 450 тонн мусора.
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