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«Какая тонкая талия!»: Анфиса Чехова снялась топлес на острове Бали
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«Какая тонкая талия!»: Анфиса Чехова снялась топлес на острове Бали 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Известно, что последнее время 40-летняя Анфиса Чехова ради поддержания своей фигуры в тонусе отказалась от употребления сахара. И это не прошло даром! На снимках с Бали известная телеведущая предстала перед поклонниками в достаточно смелом виде.
Как мы уже писали, Анфиса Чехова решила отдохнуть от работы и полетела расслабиться с подругами среди азиатского колорита. По дороге она посетила Шанхай, где восхитилась необычной архитектурой и пейзажем удивительного города. Сейчас теледива наслаждается островом Бали, откуда регулярно публикует фотографии местных красот. Недавно Анфиса решила побаловать своих подписчиков особенными кадрами. На них звезда позирует в постели топлес, правда, к сожалению поклонников, только со спины. «Сказки ШехереЗады», — с юмором подписала свои горячие фотографии Чехова.
Фолловеры восхитились сказочной фигурой Анфисы, особенно их порадовала тонкая талия актрисы. Но, как это всегда бывает, некоторые из подписчиков указали на то, что в таком возрасте делать подобные снимки стыдно: «Эх, а еще взрослая женщина. Стыдоба!» «Обалдеть, какая тонкая талия! Красавица!» «Анфиса, какая же вы красивая и такая женственно-сказочная!» «А мне родители забыли сделать талию. А может это все тортики виноваты» «И все ради того, чтобы бывший муж облизнулся…» «Много же шороху сегодня в какой-нибудь казарме будет…» «Пятки-то, пятки! Черные! Сразу видно, что на отдыхе».
Личная жизнь Анфисы Чеховой достаточно бурная. У нее три года был роман с актером и ведущим Владимиром Тишко. Однако после расставания пара еще какое-то время прилюдно выражала претензии друг к другу. В 2009 году Анфиса познакомилась с грузинским актером Гурамом Баблишвили. Спустя три года у влюбленных родился сын Соломон. И если в самом начале молодая мама часто оставляла ребенка на попечении родственников Гурама, то сейчас она полностью окунулась в материнство и с удовольствием показывает фотографии сына в социальных сетях.
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