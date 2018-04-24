В Орловской области вода освободила последний низководный мост

По сообщению ГУ МЧС России по Орловской области , в регионе снижается уровень воды в реках. За последние сутки открылся для проезда низководный мост через Оку у деревни Городище Мценского района.

Остаются подтопленными четыре приусадебных участка частных домовладений на переулке Скульптурный в Орле

Органы управления и силы Орловской областной территориальной подсистемы РСЧС и главное управление продолжают функционировать в режиме повышенной готовности.

Напомним, весеннее половодье в Орловской области началось 3 апреля. Уровень воды в реках региона поднялся значительно. Были затоплены 15 мостов. В Орле Ока поднялась почти на восемь метров.