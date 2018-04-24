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В Орловской области вода освободила последний низководный мост
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В Орловской области вода освободила последний низководный мост 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
По сообщению ГУ МЧС России по Орловской области, в регионе снижается уровень воды в реках. За последние сутки открылся для проезда низководный мост через Оку у деревни Городище Мценского района.
Остаются подтопленными четыре приусадебных участка частных домовладений на переулке Скульптурный в Орле.
Органы управления и силы Орловской областной территориальной подсистемы РСЧС и главное управление продолжают функционировать в режиме повышенной готовности.
Напомним, весеннее половодье в Орловской области началось 3 апреля. Уровень воды в реках региона поднялся значительно. Были затоплены 15 мостов. В Орле Ока поднялась почти на восемь метров.
Сообщение В Орловской области вода освободила последний низководный мост появились сначала на РИА 57.
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