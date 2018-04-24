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На предприятии УГМК в Башкортостане заменили гидроциклонную установку
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На предприятии УГМК в Башкортостане заменили гидроциклонную установку 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 24 апреля. В отделении доизмельчения обогатительной фабрики Учалинского ГОКа (предприятие сырьевого комплекса Уральской горно-металлургической компании) провели модернизацию узла доизмельчения шаровой мельницы №5, установив насос-гидроциклонную установку большей производительности. Общая стоимость нового оборудования составит порядка 30 млн руб., сообщили в пресс-службе УГМК.
"В результате мы увеличим измельчение вкрапленных руд на 5-6%. Это позволит улучшить раскрытие медных и цинковых минералов от вмещающей породы и, соответственно, повысить извлечение металлов в концентраты", — сказал начальник главного корпуса обогатительной фабрики Сергей Саломатов.
В гидроциклонной установке происходит классификация рудного материала: измельченная до состояния муки руда разделяется на мелкие и крупные частицы. Частицы тонкого класса отправляются на флотацию, а более крупного — возвращаются в мельницу на доизмельчение.
Замена оборудования была проведена в рамках технического перевооружения обогатительной фабрики. В настоящее время специалисты отлаживают технологический режим работы насос-гидроциклонной установки. В ближайшее время на фабрике приступят к аналогичной работе в первой секции рудного цикла, с которого начинается процесс обогащения.
После проведения пробных пусков оборудование введено в эксплуатацию.
Учалинский горно-обогатительный комбинат является крупным производителем медного и цинкового концентратов в России. Потребители продукции — в основном предприятия металлургического комплекса УГМК: ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», ОАО «Святогор», ОАО «Электроцинк» и ОАО «Челябинский цинковый завод», изготавливающие из медного и цинкового концентратов черновую медь, цинк, серную кислоту. Кроме того, АО «Учалинский ГОК» осуществляет производство извести и щебня. В настоящее время численность работников комбината составляет более 5 тыс. человек.
УГМК — российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудникам.
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