На предприятии УГМК в Башкортостане заменили гидроциклонную установку

ТАСС , 24 апреля. В отделении доизмельчения обогатительной фабрики Учалинского ГОКа (предприятие сырьевого комплекса Уральской горно-металлургической компании ) провели модернизацию узла доизмельчения шаровой мельницы №5, установив насос-гидроциклонную установку большей производительности. Общая стоимость нового оборудования составит порядка 30 млн руб., сообщили в пресс-службе УГМК.

"В результате мы увеличим измельчение вкрапленных руд на 5-6%. Это позволит улучшить раскрытие медных и цинковых минералов от вмещающей породы и, соответственно, повысить извлечение металлов в концентраты", — сказал начальник главного корпуса обогатительной фабрики Сергей Саломатов

В гидроциклонной установке происходит классификация рудного материала: измельченная до состояния муки руда разделяется на мелкие и крупные частицы. Частицы тонкого класса отправляются на флотацию, а более крупного — возвращаются в мельницу на доизмельчение.

Замена оборудования была проведена в рамках технического перевооружения обогатительной фабрики. В настоящее время специалисты отлаживают технологический режим работы насос-гидроциклонной установки. В ближайшее время на фабрике приступят к аналогичной работе в первой секции рудного цикла, с которого начинается процесс обогащения.

После проведения пробных пусков оборудование введено в эксплуатацию.