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Станции сортировки мусора появятся на всех полигонах ТБО Подмосковья
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Станции сортировки мусора появятся на всех полигонах ТБО Подмосковья 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Станциями сортировки мусора будут оснащены все полигоны ТБО Подмосковья до конца года, сообщил журналистам зампред регионального правительства Александр Чупраков.
"На новом участке полигона «Ядрово» в Волоколамском районе будет установлена сортировочная и перерабатывающая станции, отсортированная органика будет перерабатываться в компост. Мы рассчитываем, что к осени на подобных «Ядрово» объектах эти мощности уже появятся", — сказал Чупраков, добавив, что требования об обязательной установке сортировочных линий заявлены властями операторам всех подмосковных полигонов. По подсчетам властей, с помощью сортировки и современных способов утилизации общий объем захоронений отходов в регионе уменьшится в два раза. Ранее сообщалось, что ежегодный поток мусора в регион составляет 1,7 миллиона тонн, из них образуется в Подмосковье только 3,8 миллиона тонн.
В субботу на полигоне «Ядрово» началась активная фаза дегазации. Свалочный газ, образующийся при разложении отходов, соберут в утилизационные колодцы и направят на высокотемпературный факел. Его монтаж запланирован на конец мая.
Жители Волоколамска жалуются на неприятный запах, идущий от полигона «Ядрово», расположенного в 5 километрах от города, с конца февраля. Ситуация обострилась в марте, когда после выбросов свалочного газа к медикам обратились более 60 детей. Жители вышли на митинги протеста с требованием закрыть полигон. Властями принято решение об ускорении работ по дегазации полигона.
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