Станции сортировки мусора появятся на всех полигонах ТБО Подмосковья

"На новом участке полигона «Ядрово» в Волоколамском районе будет установлена сортировочная и перерабатывающая станции, отсортированная органика будет перерабатываться в компост. Мы рассчитываем, что к осени на подобных «Ядрово» объектах эти мощности уже появятся", — сказал Чупраков, добавив, что требования об обязательной установке сортировочных линий заявлены властями операторам всех подмосковных полигонов. По подсчетам властей, с помощью сортировки и современных способов утилизации общий объем захоронений отходов в регионе уменьшится в два раза. Ранее сообщалось, что ежегодный поток мусора в регион составляет 1,7 миллиона тонн, из них образуется в Подмосковье только 3,8 миллиона тонн.

В субботу на полигоне «Ядрово» началась активная фаза дегазации. Свалочный газ, образующийся при разложении отходов, соберут в утилизационные колодцы и направят на высокотемпературный факел. Его монтаж запланирован на конец мая.