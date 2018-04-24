Ещё
Рекультивацию полигона ТБО под Калининградом завершат до конца года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рекультивацию полигона ТБО под Калининградом завершат до конца года 

АиФ 50 минут назад
Фото: АиФ
Рекультивацию полигона ТБО в посёлке имени А. Космодемьянского, начатого летом 2017 года, завершат до конца 2018, уверяет глава региона Антон Алиханов.
Напомним, что этот полигон эксплуатировался с 1978 года. Но то, что он находился в границах города, противоречило требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства. В 2010 году данный объект был включен в число российских «горячих точек» списка ХЕЛКОМ. Осенью 2016 года по поручению главы региона полигон был официально закрыт, началась подготовка к рекультивации.
«На начальном этапе работ были определенные затруднения, связанные с тем, что на объект продолжали возить отходы. Сейчас мы видим, что такой практики уже нет, рекультивация ведется достаточно бодро. В этом году подрядчик обещает ее завершить», — сообщил Антон Алиханов.
Сейчас формируются откосы и происходит планировка свалочных масс, создание защитного экрана на поверхности свалки, систем сбора фильтрата и отвода свалочного газа. На следующем этапе специалисты подготовят почву и посеют растения. Зона отдыха появится здесь только через несколько лет после завершения рекультивации. Кстати, тогда же планируют очистить от мусора территории, прилегающие к полигону.
АиФ: последние новости
В Калининграде закрыты ТЦ «Эпицентр», «Маяк» и «Запад 39» Где в Калининграде и области будут раздавать георгиевские ленточки? Эксперты обсудят секреты построения успешного бренда в Калининграде
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу выдвинул обвинение США142
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины288
Подвыпившие чиновники и обнаженные тусовщицы7
Что Россия проиграла в Армении142
Кремль готовит суперманевр521
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
00:34
ЦБ прогнозирует рост экономики
Экономика
00:46
Лолита рассказала о недоразумении с пограничниками
Шоу-бизнес
00:38
Эксперт рассказал об обмане США про С-400
Оружие Армия
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
02:18
Названы сроки перевоза Улюкаева в колонию
Происшествия
01:24
Кардашьян откликнулась на протесты в Армении
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение