Рекультивацию полигона ТБО под Калининградом завершат до конца года

Рекультивацию полигона ТБО в посёлке имени А. Космодемьянского, начатого летом 2017 года, завершат до конца 2018, уверяет глава региона Антон Алиханов

Напомним, что этот полигон эксплуатировался с 1978 года. Но то, что он находился в границах города, противоречило требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства. В 2010 году данный объект был включен в число российских «горячих точек» списка ХЕЛКОМ. Осенью 2016 года по поручению главы региона полигон был официально закрыт, началась подготовка к рекультивации.

«На начальном этапе работ были определенные затруднения, связанные с тем, что на объект продолжали возить отходы. Сейчас мы видим, что такой практики уже нет, рекультивация ведется достаточно бодро. В этом году подрядчик обещает ее завершить», — сообщил Антон Алиханов.

Сейчас формируются откосы и происходит планировка свалочных масс, создание защитного экрана на поверхности свалки, систем сбора фильтрата и отвода свалочного газа. На следующем этапе специалисты подготовят почву и посеют растения. Зона отдыха появится здесь только через несколько лет после завершения рекультивации. Кстати, тогда же планируют очистить от мусора территории, прилегающие к полигону.