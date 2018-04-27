Новый полигон ТБО могут построить за пределами Барнаула

Новый полигон ТБО для Барнаула могут построить в Первомайском районе. Позицию городских властей озвучил архитектор Сергей Боженко

Данный вопрос обсудили на круглом столе, который был посвящен теме «Развитие барнаульской агломерации: проблемы и перспективы». Встреча прошла 27 апреля в АКЗС с участием депутатов и представителей городской администрации.

По словам главного архитектора города Сергея Боженко, проблема размещения полигона ТБО является одной из главных технических проблем Генплана Барнаула. В итоге ее переосмыслили и пришли к выводу, что существующий полигон прослужить еще несколько лет. А пока в запасе есть время, планируют создать мусоросортировочное предприятие. Специалисты полагают, что благодаря современным технологиям удастся продлить работу существующего полигона ТБО. Тем не менее поиски места под строительство нового полигона продолжаются.

Сегодня прорабатывается вопрос по размещению полигона ТБО на территории Первомайского района. Но он еще не решен, поскольку окончательно не определена территория.

«Из Генплана убрали позицию, которая обозначает полигон ТБО. Теперь мы резервируем место спецназначения для размещения мусоросортировочного предприятия. Место для полигона ТБО ищется на территории Барнаульско-Новоалтайской агломерации. Когда территория будет определена, начнется проектирование объекта», — заявил Сергей Боженко.