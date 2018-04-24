Полиция сняла с грядок еще полтора десятка нелегалов 

14 мигрантов-нелегалов из Китая обнаружила полиция во время проверки одного из тепличных комплексов Жуковского района. Все они занимались выращиванием огурцов и томатов. Так как все мигранты оказались не только нарушителями режима пребывания в России, но и работали без патента, в общей сложности полицией было составлено 40 административных протоколов. Четверым нелегалам придется не только выплатить штрафы, но и покинуть территорию России. Такое решение принял Жуковский районный суд. Сейчас полиция ищет работодателя нелегалов. Ему грозит штраф в размере от 250 до 800 тысяч рублей за каждого нарушителя. Нелегалов в теплицах полиция за последний месяц находит во второй раз. В конце марта в одном из тарусских тепличных комплексов, специализирующийся на выращивании овощей, полицейские обнаружили в теплицах 41 нелегала, прибывшего в Россию из Китая, Азербайджана и Таджикистана. Тогда из России по результатам проверки депортировали троих мигрантов.