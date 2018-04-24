Ещё
Полиция сняла с грядок еще полтора десятка нелегалов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полиция сняла с грядок еще полтора десятка нелегалов 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
14 мигрантов-нелегалов из Китая обнаружила полиция во время проверки одного из тепличных комплексов Жуковского района. Все они занимались выращиванием огурцов и томатов. Так как все мигранты оказались не только нарушителями режима пребывания в России, но и работали без патента, в общей сложности полицией было составлено 40 административных протоколов. Четверым нелегалам придется не только выплатить штрафы, но и покинуть территорию России. Такое решение принял Жуковский районный суд. Сейчас полиция ищет работодателя нелегалов. Ему грозит штраф в размере от 250 до 800 тысяч рублей за каждого нарушителя. Нелегалов в теплицах полиция за последний месяц находит во второй раз. В конце марта в одном из тарусских тепличных комплексов, специализирующийся на выращивании овощей, полицейские обнаружили в теплицах 41 нелегала, прибывшего в Россию из Китая, Азербайджана и Таджикистана. Тогда из России по результатам проверки депортировали троих мигрантов.
Калуга 24: последние новости
В Калуге могут появиться единые платежки за коммунальные услуги Градоначальник и председатель гордумы спилили деревья на склоне у музея космонавтики У Разумовского остался лишь один конкурент
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу выдвинул обвинение США134
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины288
Подвыпившие чиновники и обнаженные тусовщицы7
Что Россия проиграла в Армении141
Кремль готовит суперманевр520
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
00:34
ЦБ прогнозирует рост экономики
Экономика
00:46
Лолита рассказала о недоразумении с пограничниками
Шоу-бизнес
00:38
Эксперт рассказал об обмане США про С-400
Оружие Армия
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
02:18
Названы сроки перевоза Улюкаева в колонию
Происшествия
01:24
Кардашьян откликнулась на протесты в Армении
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение