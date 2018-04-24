По вопросу от каждой фракции: Алексей Кокорин отчитался перед депутатами о работе за 2017 год

Кургане на заседании областной думы губернатор отчитался о работе правительства за 2017 год. Он привел цифры роста производства и выполнении плана по вводу жилья в эксплуатацию, а также рассказал о построенных 14 километрах дорог, 18 километрах водопровода, школе в селе Нижнее. По его данным, в регионе отремонтированы 134 двора и 41 общественные территории. 137 тысяч льготников области получили жилищно-коммунальные выплаты. Обеспеченность врачами, по словам главы региона, ниже среднего показателя по России (всего 23 специалиста на 10 тысяч населения), но этот вопрос решается через обучение студентов в других регионах.

— Обеспеченность врачами в области пока недостаточна — это 23 человека на 10 тысяч населения, это ниже, чем в среднем по России. В медицинские организации области было трудоустроено 218 врачей, в том числе 87 молодых специалистов, которые после обучения вернулись в нашу область. Средних медработников прибыло 699, но с учетом повышения зарплат для этой категории, с этого года у нас проблем с этими работниками не будет, — объяснил глава региона.

По его словам, для таких сотрудников покупают квартиры, дают субсидии на погашение ипотеки, платят единовременную компенсацию по программе «Земский доктор». После непродолжительного доклада губернатору задали вопросы все представители фракций политических партий. Руководитель фракции КПРФ Василий Кислицын уточнил, какие еще источники доходов будет использовать область.

— Многие предприятия относятся не к Курганской области , и налоговая база уходит на другие территории. Просто хотелось бы знать, что сделано и что планируется? Какие еще есть дополнительные возможности?

Губернатор пояснил, что каждое юридическое лицо вправе само выбирать, на какой территории зарегистрировать свое предприятие, но в курганский бюджет отчисления платят все. В них входят подоходный налог, НДС и налог на недвижимость.

— Если предприятие находится в консолидированной группе, зарегистрировано в Петербурге или Москве , это только аудит мешает проводить. Дополнительными источниками мы видим земельные отношения. Задача стоит и перед Курганом.

Мы понимаем, что доходы могут обеспечить крупные и средние промышленные предприятия. Не хочу обидеть аграриев, но только промышленные предприятия смогут пополнять бюджет. Сельское хозяйство должно обеспечивать занятость на селе и выпуск экологически чистых продуктов, — ответил Алексей Кокорин

Юрий Александров спросил про переселение граждан. По его данным, в профильном департаменте уже составляется новый список из 300 зданий, которые могут войти в следующий этап программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Представителя ЛДПР интересовало, будет ли область платить, если программу не продлят на федеральном уровне.

— Конечно, этого бы не хотелось. Сейчас Минстроем прорабатывается вопрос по пролонгации программы переселения, большинство склоняется, что она нужна, это поддерживает и президент. Перечень по всем муниципальным образованиям, которые требуют переселения, сформирован по Курганской области, и как только она начнет работать, мы тоже включимся, — ответил Кокорин. По его данным, больше всего домов, которые не расселены, но ждут этого, находится в Кургане, Шадринске Катайске , Куртамыше и Далматово

Депутат Дмитрий Ильтяков продолжил тему и зашел с другой стороны. Он рассказал, что в Частоозерье, например, три дома построены по программе переселения граждан, но как только они были введены в эксплуатацию, владельцы новых квартир тут же стали продавать своё жильё по 1,5 миллиона рублей.

— Вот и помогай им с переселением! — переживает Ильтяков — работники его предприятия живут как раз в Частоозерском районе.

— Понимаете, если человек имеет право участвовать в программе, это его собственность, и он может распоряжаться ей как хочет. Особые сложности есть по детям-сиротам. Видимо, в тех образовательных учреждениях, где они учились, их не адаптировали к дальнейшей жизни. Ребенок вышел и не знает, что ему нужно платить за коммунальные услуги, беспокоиться о состоянии квартир. И дома быстро становятся неприглядного вида, ни одна управляющая компания не берет такой дом на обслуживание. Там 90% не платят, а это долги поставщикам тепла и электроэнергии. Над этим нужно работать. Мы приняли решение, чтобы дети не были сконцентрированы в одном доме, — развернуто ответил губернатор.

— Может, стоит масштабировать эту работу на районы. У нас численность некоторых районов минимальна, — уточнил он.

— Давайте палку перегибать не будет, а там время покажет. Изначально, когда такое количество муниципальных образований появилось, мы выполняли закон о местном самоуправлении. В то же время в Свердловской области муниципалитетов в десятки раз меньше. Ревизию мы провели — 78% сельских образований не имеют источников доходов даже на свою зарплату, а не на элементарные вещи (калитку поправить, забор). Поэтому все партийные проекты будут реализовываться там, где прошла оптимизация, ведь это не совсем правильно, когда 100% финансирование из области идет только на зарплату. Местное самоуправление должно работать над инвестициями и увеличением собственных доходов, — сказал Алексей Кокорин.

Руководитель фракции «Единой России» Евгений Кафеев поблагодарил губернатора за работу и задал насущный вопрос о запрете движения в сторону Екатеринбурга во время проведения чемпионата мира по футболу. Напомним, автобусное сообщение в июне будет приостановлено.

— В Екатеринбурге есть большой аэропорт, которым пользуются жители, будут ездить туда болельщики, просим рассмотреть изменение железнодорожного сообщения, — обратился Кафеев.

— Мне не совсем понятно это решение: на автомобилях можно, а на автобусах нельзя. Попробую внести свои предложения, чтобы вернулись к здравому смыслу, и будем отрабатывать по дополнительному транспортному сообщению между Курганом и Екатеринбургом, — коротко ответил докладчик.

— Дефицит кадров не позволяет реализовывать все проекты. Хотелось бы, чтобы вы взяли кураторство, и чтобы на нашем предприятии была молодежь, — попросил промышленник.

— Проблему правильно говорите, но ни одному правительству никогда не удастся ее решить. Будет хорошая зарплата, будут социальные гарантии, молодежь будет работать. Второе — системность образования, когда мы со школьной скамьи пытаемся ребенка подготовить к будущей профессии. Ну и все департаменты области должны быть заинтересованы в том, чтобы создать все условия для проживания. Чтобы у него возникало желание не только работать, но и жить в регионе. Без повышения зарплаты и дополнительных соцгарантий удержать невозможно. Нужно добиться, чтобы не только из патриотических чувств оставались, но и благодаря социально-экономической подоплеке, — подвел итог губернатор.

Доклад губернатора депутаты приняли единогласно.