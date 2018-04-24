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Минфин США помог вернуть «Русалу» 122 млрд рублей капитализации за два дня
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Минфин США помог вернуть «Русалу» 122 млрд рублей капитализации за два дня 

РИА Новости 56 минут назад
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Минфин США своим заявлением о возможности снятия санкций с "Русала" помог компании вернуть 122 миллиарда рублей капитализации за два дня, свидетельствуют данные торгов.
На закрытии торгов прошлой недели бумаги компании стоили 22,95 рубля, а во вторник они максимально подскакивали уже до 31 рубля. Общая капитализация компании с закрытия пятницы к этому моменту выросла на 122,3 миллиарда рублей (около 2 миллиардов долларов) и составляла около 471 миллиарда рублей.
К 10.24 мск акции «Русала» росли на 9,7% — до 29,6 рубля, ГДР En+ — на 6,2%, бумаги «ГАЗа» — на 1,3%, свидетельствуют данные Московской биржи.
OFAC (департамент минфина США по контролю за иностранными активами) продлил до 23 октября период, в течение которого американские граждане и компании в рамках санкций против «Русала» должны завершить все контракты и прекратить взаимодействие с компанией. Первоначальный срок был установлен до 5 июня. Кроме того, ведомство в понедельник заявило, что США могут и вовсе снять санкции с «Русала», если Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией.
В начале апреля США ввели новые санкции против России. В санкционный список попали ряд крупных бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Дерипаска и контролируемые им En+ Group, ГАЗ, «Базовый элемент» и «Русал».
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