Минфин США помог вернуть «Русалу» 122 млрд рублей капитализации за два дня

На закрытии торгов прошлой недели бумаги компании стоили 22,95 рубля, а во вторник они максимально подскакивали уже до 31 рубля. Общая капитализация компании с закрытия пятницы к этому моменту выросла на 122,3 миллиарда рублей (около 2 миллиардов долларов) и составляла около 471 миллиарда рублей.

К 10.24 мск акции «Русала» росли на 9,7% — до 29,6 рубля, ГДР En+ — на 6,2%, бумаги «ГАЗа» — на 1,3%, свидетельствуют данные Московской биржи

OFAC (департамент минфина США по контролю за иностранными активами) продлил до 23 октября период, в течение которого американские граждане и компании в рамках санкций против «Русала» должны завершить все контракты и прекратить взаимодействие с компанией. Первоначальный срок был установлен до 5 июня. Кроме того, ведомство в понедельник заявило, что США могут и вовсе снять санкции с «Русала», если Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией.