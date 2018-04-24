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Управтодор Псковской области объявил аукцион по реконструкции дороги в Куньинском районе за 336 млн рублей
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Управтодор Псковской области объявил аукцион по реконструкции дороги в Куньинском районе за 336 млн рублей 

Псковская губерния 1 час назад
Фото: Псковская губерния
Государственное бюджетное учреждение Псковской области «Управление автомобильных дорог Псковской области» объявило об аукционе на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения Ущицы — Борок в Куньинском районе Псковской области, соответствующий лот размещён на сайте госзакупок. Начальная (максимальная) цена контракта — 336 млн 397 тыс. рублей, источник финансирования — средства федерального и областного бюджетов. Заявки от организаций принимаются до 11 мая, спустя три дня конкурсная комиссия подведёт итоги. Работы на этом участке дороги должен начаться в мае и завершиться в декабре. Длина участка — приблизительно 15 километров.
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