Управтодор Псковской области объявил аукцион по реконструкции дороги в Куньинском районе за 336 млн рублей 

Государственное бюджетное учреждение Псковской области «Управление автомобильных дорог Псковской области» объявило об аукционе на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения Ущицы — Борок в Куньинском районе Псковской области, соответствующий лот размещён на сайте госзакупок. Начальная (максимальная) цена контракта — 336 млн 397 тыс. рублей, источник финансирования — средства федерального и областного бюджетов. Заявки от организаций принимаются до 11 мая, спустя три дня конкурсная комиссия подведёт итоги. Работы на этом участке дороги должен начаться в мае и завершиться в декабре. Длина участка — приблизительно 15 километров.