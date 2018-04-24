На Белоярской АЭС энергоблок возобновил работу после планового ремонта

ЕКАТЕРИНБУРГ , 24 апреля. / ТАСС /. Энергоблок № 3 Белоярской атомной электростанции (БАЭС, Свердловская область ) возобновил работу после планового ремонта, сообщили во вторник в управлении информации и общественных связей БАЭС.

Ранее сообщалось, что энергоблок с 17 февраля был отключен от сети для проведения плановых работ по техническому обслуживанию.

"Энергоблок выведен на уровень мощности 400 МВт. На номинальный уровень мощности 600 МВт энергоблок планируют вывести после 30 апреля, когда будет завершен полный объем ремонтных работ на электрическом генераторе №6", — говорится в сообщении.

Белоярская АЭС имени И. В. Курчатова является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион ГК «Росатом» «Электроэнергетический» — прим. ТАСС). Введена в работу в апреле 1964 году. Ее первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 (от «Атом мирный большой») были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса.

В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах. По показателям надежности и безопасности они входят в число лучших ядерных реакторов мира.