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Институт нацпамяти Польши выступил за расследование массового убийства евреев в Едвабне
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Институт нацпамяти Польши выступил за расследование массового убийства евреев в Едвабне 

ТАСС 1 час назад
ВАРШАВА, 24 апреля. /ТАСС/. Институт национальной памяти Польши (ИНП) выступил за возобновление эксгумационных работ в Едвабне, где в июле 1941 года произошло массовое убийство евреев.
Об этом заявил в понедельник заместитель главы ИНП Кшиштоф Швагжик, выступая в ходе видеоконференции на эту тему.
"Очень плохо, что имевшая место эксгумация в Едвабне была прервана. Нужно было любой ценой довести ее до конца", — сказал он, подчеркнув, что из-за этого решения «дело осталось не выясненным». «Оно будет всегда возвращаться, пока исследования не будут доведены до конца», — указал он.
Как напомнил Швагжик, эксгумации были прекращены вместе с прекращением расследования этой трагедии следователями ИНП в 2003 году. «Моя позиция такова: следствие должно быть возобновлено, а работы в Едвабне продолжены», — сказал он.
Массовое убийство
10 июля 1941 года во время еврейского погрома в городке Едвабне на востоке страны польские националисты убили, по разным данным, от 340 до 1500 евреев. Долгое время считалось, что виновниками трагедии были гитлеровцы, оккупировавшие город, однако в 90-х годах прошлого века было доказано, что ответственность за эту трагедию несут поляки.
Президент Польши Александр Квасьневский в 2001 году принес извинения за случившееся, но нынешний президент Анджей Дуда, выступая в 2015 году на предвыборных дебатах, заявил, что поляки не участвовали в Холокосте, а обвинения в этом — ложь.
Сейчас в Польше распространяется версия о том, что массовое убийство в Едвабне было совершено не поляками, а немцами, хотя ранее ИНП уже признал, что ответственность за это преступление несут местные жители, а не нацистские оккупанты. В июле 2016 года в интернете появилась петиция с требованием эксгумировать тела убитых, чтобы проверить, не были ли они уничтожены немецкими солдатами.
ИПН продвигает версию о том, что трагедия в Едвабне произошла по указке нацистов. Следствие ранее прекратили потому, что не были обнаружены виновные в случившемся. Расследование может быть возобновлено при условии, что появятся весомые поводы для этого шага.
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