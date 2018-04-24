В период майских праздников в областном центре будут усилены меры по обеспечению безопасности, сообщили в пресс-службе администрации города.
Накануне, 23 апреля, вопросы безопасности обсудили на совместном заседании антитеррористической комиссии города Орла и оперативной группы муниципального образования «Город Орел».
Начальник отделения охраны общественного порядка управления МВД России по городу Орлу Денис Павлив сообщил, что в областном центре запланированы 47 праздничных мероприятий. Десять из них — массовые. Обеспечением правопорядка во время мероприятий займутся сотрудники полиции, сотрудники ЧОП и активисты из народных дружин.
Места их проведения акций и прилегающие территории будут обследованы на предмет обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств. Также сотрудники УМВД и кинологи проверят чердаки и подвалы многоквартирных домов, нежилые помещения, рынки и другие места массового скопления людей.
Наряды патрульно-постовых служб будут максимально приближены к местам проведения мероприятий.
Кроме того, патрули усилят в период проведения Чемпионата мира по футболу. Особое внимание правоохранители уделят с 14 июня по 15 июля местам, где будет организована трансляция матчей. Также в Орле будет обустроена фан-зона для массового просмотра матчей. В качестве возможных площадок рассматриваются площадь Ленина, стадион им. Ленина и открытая площадка у ТМК «Гринн».
Сообщение В Орле оборудуют фан-зону для просмотров футбольных матчей ЧМ появились сначала на РИА 57.