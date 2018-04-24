Одесситка пожаловалась в суд на крылатую Аллу Пугачеву

Жительница Одессы подала в Татарбунарский районный суд жалобу на российскую певицу Аллу Пугачеву , которая «имеет крылья», «запрещает ей что-либо делать и не дает покоя».

По словам женщины, Алла Пугачева «имеет крылья, по которым может зайти в любого человека и делать с ним, что захочет». Так, по словам жительницы Одессы, она «решила поехать в другой город, чтобы там устроиться на работу, но Алла со своими людьми преследует ее, запрещает ей что-либо делать и не дает покоя».

В связи с этим женщина попросила суд принять меры.