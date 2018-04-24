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Одесситка пожаловалась в суд на крылатую Аллу Пугачеву
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Одесситка пожаловалась в суд на крылатую Аллу Пугачеву 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Жительница Одессы подала в Татарбунарский районный суд жалобу на российскую певицу Аллу Пугачеву, которая «имеет крылья», «запрещает ей что-либо делать и не дает покоя».
По словам женщины, Алла Пугачева «имеет крылья, по которым может зайти в любого человека и делать с ним, что захочет». Так, по словам жительницы Одессы, она «решила поехать в другой город, чтобы там устроиться на работу, но Алла со своими людьми преследует ее, запрещает ей что-либо делать и не дает покоя».
В связи с этим женщина попросила суд принять меры.
Согласно сообщению суда, женщине был предоставлен ответ, что ее заявление не может быть рассмотрено, поскольку не соответствует требованиям процессуального законодательства. Так, суд действует только в пределах и согласно законам Украины, а правосудие осуществляется в соответствии с определенными законом процедурами судопроизводства.
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