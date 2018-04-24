В Самаре на время ЧМ-2018 полностью приостановят плановый ремонт водопроводов

В преддверии чемпионата мира по футболу коммунальные службы в Самаре готовятся к работе в усиленном режиме. Дело в том, что с 1 июня до 1 августа все плановые работы, которые так или иначе связаны с земляными и асфальтовыми вскрытиями, будут приостановлены. Об этом сообщили в «Самарских коммунальных системах».

— В это время будут проводить только срочные аварийно-восстановительные работы на территории города. Сейчас бригады «СКС» проходят аккредитацию для беспрепятственного передвижения по городу во время ЧМ-2018, — рассказал представитель «Самарских коммунальных систем».

На главных объектах города уже укомплектовали дополнительный запас реагентов, необходимых для очистки воды и стоков, а также материалы, которые нужны для срочного ремонта сетей.

Во время подготовки к ЧМ-2018 система самарского водопровода пополнилась двумя водоводами диаметром 1000 и 1200 мм общей протяженностью 4,7 км. Они ведут к стадиону «Самара Арена». Участки трубопроводов под Демократической и Московским шоссе рабочие монтировали закрытым способом, без перекрытия улиц и остановки автомобильного движения.