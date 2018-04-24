Ещё
В Самаре на время ЧМ-2018 полностью приостановят плановый ремонт водопроводов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Самаре на время ЧМ-2018 полностью приостановят плановый ремонт водопроводов 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В преддверии чемпионата мира по футболу коммунальные службы в Самаре готовятся к работе в усиленном режиме. Дело в том, что с 1 июня до 1 августа все плановые работы, которые так или иначе связаны с земляными и асфальтовыми вскрытиями, будут приостановлены. Об этом сообщили в «Самарских коммунальных системах».
— В это время будут проводить только срочные аварийно-восстановительные работы на территории города. Сейчас бригады «СКС» проходят аккредитацию для беспрепятственного передвижения по городу во время ЧМ-2018, — рассказал представитель «Самарских коммунальных систем».
На главных объектах города уже укомплектовали дополнительный запас реагентов, необходимых для очистки воды и стоков, а также материалы, которые нужны для срочного ремонта сетей.
Во время подготовки к ЧМ-2018 система самарского водопровода пополнилась двумя водоводами диаметром 1000 и 1200 мм общей протяженностью 4,7 км. Они ведут к стадиону «Самара Арена». Участки трубопроводов под Демократической и Московским шоссе рабочие монтировали закрытым способом, без перекрытия улиц и остановки автомобильного движения.
63.ru: последние новости
«Озолотил» Самару: чем запомнилась четверть века на кафедре владыки Сергия «Сердце — узнаваемый знак»: власти рассказали, как выбрали символику Самарской области В парке Металлургов полностью демонтировали новую плитку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу выдвинул обвинение США157
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины291
Подвыпившие чиновники и обнаженные тусовщицы7
Что Россия проиграла в Армении145
Кремль готовит суперманевр525
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
00:34
ЦБ прогнозирует рост экономики
Экономика
00:46
Лолита рассказала о недоразумении с пограничниками
Шоу-бизнес
00:38
Эксперт рассказал об обмане США про С-400
Оружие Армия
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
02:18
Названы сроки перевоза Улюкаева в колонию
Происшествия
01:24
Кардашьян откликнулась на протесты в Армении
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение