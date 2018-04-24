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В Ярославской области из придорожного кафе сбежали медведи
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В Ярославской области из придорожного кафе сбежали медведи 

76.ru 43 минуты назад
Фото: 76.ru
Из придорожного кафе «Генацвале», которое находится на трассе М-8 в Ярославской области, сбежали два медведя. Косолапые у них жили в клетке несколько лет.
— Мы не хотим рассказывать подробности этого инцидента, — сказали сотрудники кафе.
Но известно, что одного медведя работники «Генацвале» смогли заманить обратно в клетку, а вот медведица удрала. Но недалеко.
— Зверя застрелил приехавший по вызову егерь, — рассказали в департаменте окружающей среды и природопользования Ярославской области. — Она была агрессивна и направлялась в сторону деревни Коромыслово. Это могло привести к жертвам.
В прошлом году медведи, живущие на территории кафе «Генацвале», становились участниками скандала. Тогда более 1500 ярославцев подписались под петицией с требованием запретить держать диких медведей в таких условиях. А в 2013 году по решению суда у владельцев «Генацвале» отбирали двух медведей. Потом на их месте появились новые.
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