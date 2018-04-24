Улицу Головатого в Краснодаре повреждена фекальная канализация, перекрыто движение

Краснодар . 24 апреля — Новая Кубань. Работы начали сегодня в 12:00. В связи с этим на данном участке ул. Головатого временно приостановлено движение ТС.

Специалисты «Краснодар Водоканал» меняют участок канализационного коллектора протяженностью 30 метров.

Было выявлено повреждение, требующее незамедлительного устранения.

Повреждение связано с износом участка фекального коллектора, работы по его реконструкции будут проводиться круглосуточно. Для этого будут задействованы 12 специалистов и необходимая техника. Отключение потребителей от услуг водоотведения производиться не будет, — пояснил заместитель главного инженера ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов

Также в рамках программы предприятия будет произведен ремонт железобетонного коллектора на ул. им. Володи Головатого, осуществляющего водоотведение центральной и юго-восточной частей города. Он проложен под проезжей частью на глубине 5,5 метров.