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Улицу Головатого в Краснодаре повреждена фекальная канализация, перекрыто движение
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Улицу Головатого в Краснодаре повреждена фекальная канализация, перекрыто движение 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 24 апреля — Новая Кубань. Работы начали сегодня в 12:00. В связи с этим на данном участке ул. Головатого временно приостановлено движение ТС.
Специалисты «Краснодар Водоканал» меняют участок канализационного коллектора протяженностью 30 метров.
Было выявлено повреждение, требующее незамедлительного устранения.
Повреждение связано с износом участка фекального коллектора, работы по его реконструкции будут проводиться круглосуточно. Для этого будут задействованы 12 специалистов и необходимая техника. Отключение потребителей от услуг водоотведения производиться не будет, — пояснил заместитель главного инженера ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов.
Также в рамках программы предприятия будет произведен ремонт железобетонного коллектора на ул. им. Володи Головатого, осуществляющего водоотведение центральной и юго-восточной частей города. Он проложен под проезжей частью на глубине 5,5 метров.
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