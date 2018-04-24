Ремонт восьми участков краснодарских дорог завершен на 90%

Краснодар . 24 апреля — Новая Кубань. В рамках реализации федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» в краевой столице в этом году запланирован ремонт 63 участков общей протяженностью более 70 км. На 42 из них уже ведутся работы.

— На восьми участках асфальтирование и сопутствующие работы выполнены на 90%. И набранные темпы снижать нельзя. В этом году мы своевременно провели конкурсные процедуры, определили подрядчиков. И, как результат, уже в мае планируем завершить ремонт более 14 участков улично-дорожной сети Краснодара из этапа этого года. — Прокомментировал мэр Краснодара.

В ближайшее время работы будут завершены на ул. Малолагерной и ул. Первомайской в ст. Старокорсунской, ул. им. Евдокии Бершанской , ул. Товарной, по 1-му и 2-му проездам им. Стасова, ул. Ростовской, ул. Армавирской.

На ул. им. Карла Маркса завершают асфальтирование. На объекте работает подрядная организация ООО фирма «Дортранссервис». Завершить ремонт этой улицы как можно быстрее принципиально важно, так как она является параллельной ул. Тургенева, где уже на протяжении долгого времени ведется капитальный ремонт.

— В перечень ремонтируемых также включили связанные между собой участки улиц, чтобы ремонтируя дороги комплексно, в целом улучшить дорожную ситуацию в микрорайонах Краснодара, — добавил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов

Речь идет об ул. им. Рылеева, ул. им. Брюсова, ул. Артиллерийская, ул. им. Воровского, ул. Стахановская, ул. им. Бабушкина.