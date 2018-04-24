Три сотни армян собрались в Первомайском сквере

В Первомайском сквере Новосибирска прошёл митинг, посвящённый памяти жертв геноцида армян. Его участники пришли с символом этого события — фиолетовой незабудкой.

На мероприятие, по оценкам организаторов, собралось около 300 человек.

«Наш митинг посвящён геноциду армян в Османской империи. Уже в 103-й раз армянский народ отмечает эту трагическую дату. Турецкое руководство до сих пор не может и не хочет признать. Хотя более 25 стран мира уже приняли это, в том числе США — из 50 штатов 48 приняли этот геноцид. Со злом надо бороться. Должна восторжествовать справедливость во благо людей. Эти митинги проводятся сейчас каждый год по всему земному шару», — рассказал корреспонденту НГС Айказ Оганесян, заместитель председателя правления национально-культурной автономии армян Новосибирской области

На митинге выступили представители армянской диаспоры в Новосибирске. У многих на груди была фиолетовая незабудка — эмблема 100-летней годовщины со дня начала геноцида армян.

Почтить память жертв геноцида пришёл мэр Новосибирска Анатолий Локоть — он возложил гвоздики к хачкару недалеко от фонтана в Первомайском сквере. «Я не мог сегодня не прийти сюда, чтобы отдать дань уважения седой земле с богатой историей, богатой культурой, богатой своим прекрасным трудолюбивым народом, дань уважения к своим друзьям, которые живут и трудятся здесь вместе с нами на нашей сибирской земле. Она, может быть, по климату не столь благодатна, как Армения , но здесь особое отношение, дружелюбие, взаимопомощь, поддержки друг друга, она интернациональна по своему духу. Все мы сибиряки, все мы граждане великой России », — заявил он.