Ещё
В Ясенево освящен храм Святых Царственных Страстотерпцев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ясенево освящен храм Святых Царственных Страстотерпцев 

Управа района Гагаринский 1 час назад
Фото: Управа района Гагаринский
В Ясеневе освятили Храм в честь Святых Царственных Страстотерпцев. 21 апреля Божественную Литургию и чин малого освящения храма совершил Епископ Дмитровский Феофилакт по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.
Епископу Феофилакту сослужили благочинный Параскево-Пятницкого округа града Москвы протоиерей Анатолий Кожа, настоятель храма Святых царственных страстотерпцев в Ясеневе иерей Димитрий Бабурин, настоятель храма Святой великомученицы Анастасии Узорешительницы в Теплом Стане, иерей Александр Ковтун, диакон Николай Тюрин из храма Преподобной Ефросинии великой княгини Московской в Котловке.
На сугубой ектенье были вознесены молитвенные прошения о мире на Украине.
На торжественный праздник собрались многочисленные верующие района Ясенево.
После Богослужения настоятель храма иерей Димитрий Бабурин выразил благодарность Его Преосвященству за радость совместного Богослужения и общей молитвы и преподнес ему в подарок от прихода букет роз и картину Павла Рыженко «Прощание с конвоем».
Епископ Феофилакт сердечно поздравил всех с праздником и передал всем прихожанам благословение Святейшего Патриарха. Он также особо поблагодарил всех за труды по устроению нового храма.
После Богослужения епископ Феофилакт разделил братскую трапезу с клириками и прихожанами храма.
Управа района Гагаринский: последние новости
За умышленное пособничество незаконной миграции грозит уголовное наказание Столичные службы обеспечат безопасность в праздники Библиотека Данте Алигьери огласила программу «Библионочи-2018»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу выдвинул обвинение США158
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины292
Подвыпившие чиновники и обнаженные тусовщицы7
Что Россия проиграла в Армении145
Кремль готовит суперманевр526
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
00:34
ЦБ прогнозирует рост экономики
Экономика
00:46
Лолита рассказала о недоразумении с пограничниками
Шоу-бизнес
00:38
Эксперт рассказал об обмане США про С-400
Оружие Армия
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
02:18
Названы сроки перевоза Улюкаева в колонию
Происшествия
01:24
Кардашьян откликнулась на протесты в Армении
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение