В Ясенево освящен храм Святых Царственных Страстотерпцев

В Ясеневе освятили Храм в честь Святых Царственных Страстотерпцев. 21 апреля Божественную Литургию и чин малого освящения храма совершил Епископ Дмитровский Феофилакт по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла

Епископу Феофилакту сослужили благочинный Параскево-Пятницкого округа града Москвы протоиерей Анатолий Кожа, настоятель храма Святых царственных страстотерпцев в Ясеневе иерей Димитрий Бабурин, настоятель храма Святой великомученицы Анастасии Узорешительницы в Теплом Стане, иерей Александр Ковтун , диакон Николай Тюрин из храма Преподобной Ефросинии великой княгини Московской в Котловке.

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На торжественный праздник собрались многочисленные верующие района Ясенево.

После Богослужения настоятель храма иерей Димитрий Бабурин выразил благодарность Его Преосвященству за радость совместного Богослужения и общей молитвы и преподнес ему в подарок от прихода букет роз и картину Павла Рыженко «Прощание с конвоем».

Епископ Феофилакт сердечно поздравил всех с праздником и передал всем прихожанам благословение Святейшего Патриарха. Он также особо поблагодарил всех за труды по устроению нового храма.

После Богослужения епископ Феофилакт разделил братскую трапезу с клириками и прихожанами храма.