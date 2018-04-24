«Будем мыть контейнеры и бороться со свалками»: челябинцам поднимут тариф за вывоз мусора

С июня вывозом и утилизацией мусора в Челябинске займётся региональный оператор — магнитогорская компания ООО «Центр коммунального сервиса». К работе она приступит после утверждения тарифа. Предполагается, что квитанции с новой строчкой расходов челябинцы получат через полтора-два месяца.

— Сейчас в Челябинске перерабатывается только семь процентов отходов, всё остальное складируется на свалке. Наша задача увеличить цифру переработки до 20 процентов. За счёт этого возможно снижение тарифа для населения, — подчеркнул директор ООО «Центр коммунального сервиса» Алексей Бубнов

На себя компания также берёт обязанности по замене контейнеров для сбора мусора и их еженедельную помывку.

— На эти цели запланировано выделение 15 миллионов рублей ежеквартально. Но хочу отметить, что уборка дворов и контейнерных площадок не входит в обязанности регоператора, — добавил Алексей Бубнов.

С 2019 года в Челябинске будут вводить раздельный сбор мусора, построят полигон и комплексы для его сортировки. Проект оценивают в 2,77 миллиарда рублей. Финансирование ляжет на плечи инвестора и жителей областного центра.

По словам исполняющей обязанности министра экологии Челябинской области Яны Куприковой, сейчас разделять мусор нет смысла, поскольку нет предприятий, готовых в промышленных масштабах перерабатывать отдельно стекло, пластик и бумагу.

Регоператор готов бороться и с несанкционированными свалками. Специалисты уже насчитали в Челябинске около 400 мусорок.

— Это мусор, который не доехал до свалки. Мы намерены бороться с такими явлениями путём расчёта с операторами по весу привезённого на полигон мусора, — заявил директор «Центра коммунального сервиса».

Со следующей недели в почтовых ящиках горожан появятся уведомления о выборе регоператора, но заключения договора не потребуется. Появление компании по обращению с твёрдыми бытовыми отходами челябинцы смогут ощутить только после утверждения тарифа. Алексей Бубнов затруднился назвать примерные цифры, но отметил, что они будут выше, чем в Магнитогорске . Там за вывоз и переработку ТБО ежемесячно собирается по 87,5 рубля с каждого прописанного человека в многоэтажного доме и чуть больше 65 рублей с проживающих в частном.

В Челябинске тариф будет рассчитываться по такой же схеме — на каждого прописанного человека. При этом в него будут заложены транспортные расходы по доставке мусора на полигон в Полетаево.

— Тариф утверждается Министерством тарифного регулирования. Мы ждём, что это произойдёт в ближайшие полтора-два месяца. После этого в течение 30 дней мы обязаны приступить к работе, — сообщил Алексей Бубнов.

Полигон в Полетаево станет временной площадкой для хранения ТБО. Затем мусор будет вывозиться в Чишму. По этому участку уже проводятся изыскания, чтобы выбранный потом инвестор быстрее приступил к своей работе по обустройству полигона для мусора города-миллионника.

Параллельно идёт выбор компании, которая займётся рекультивацией челябинской свалки.

— На эти цели потребуется 1,2 миллиарда рублей. Около миллиарда будет выделено из федерального бюджета, остальная часть — из областного. Состоятся общественные слушания, после которых будет определено, что появится на месте свалки. Нам бы хотелось, что там были зелёные насаждения, — прокомментировал глава Челябинска Евгений Тефтелев

По его словам, как только будет выбрана компания, которая займётся рекультивацией свалки, это станет основанием для её закрытия. Тогда будет прекращён договор с МУП «ГорЭкоЦентр».

Пока власти решают организационные вопросы, во дворах Челябинска накапливается мусор. «ГорЭкоЦентр» отказывается выводить отходы, которые скопились на контейнерных площадках.

— Мы эту проблему знаем. У компании заключен договор на вывоз определённого количества мусора, естественно, что никто не хочет убирать сверх меры, — объяснил первый замглавы города Юрий Параничев. — В частном секторе люди не заключают договоры, а потом мы получаем переполненные площадки. На самом деле заниматься уборкой контейнерных площадок — обязанность управляющей компании. В этот переходный период мы уже разослали разъяснения.