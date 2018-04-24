Количество USB-розеток в приобретенных Мосгортрансом в 2020-2022 гг. трамваях будет увеличено

Количество USB-розеток в трамваях, которые ГУП «Мосгортранс» будет приобретать в 2020-2022 гг., будет увеличено. Об этом журналистам сообщил главный инженер ГУП «Мосгортранс» Павел Хмелев

«Существующий вагон мы считаем комфортным, но в процессе эксплуатации поняли, что есть то, что можно улучшить. В частности, у пассажиров очень востребованы зарядки, в связи с тем, что у всех есть гаджеты, гироскутеры, самокаты. Мы планируем в связи с этим делать и USB-розетки и обычные розетки. При этом мы думаем о том, чтобы увеличить количество розеток в трамвае», — сказал П. Хмелев.

Он отметил, что пока не решено, сколько розеток появится в вагонах, так как это будет зависеть от компоновки сидений.

Ранее он сообщил, что количество посадочных мест в новых трамваях, которые ГУП «Мосгортранс» будет приобретать в 2020-2022 гг., будет увеличено до 70.

Всего в 2020-2022 гг. Мосгортранс планирует закупить 300 трамвайных вагонов.