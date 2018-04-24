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На Камчатке вырастет в 1,5 раза число стационарных постов рыбоохраны перед началом путины
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На Камчатке вырастет в 1,5 раза число стационарных постов рыбоохраны перед началом путины 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Число стационарных постов рыбоохраны перед грядущей летней путиной на Камчатке вырастет в 1,5 раза. Если в прошлом году их было 43, то сейчас их количество увеличится до 63, сообщила во вторник ТАСС начальник отдела оперативного государственного контроля северо-восточного территориального управления Федерального агентства по рыболовству Татьяна Дунина.
"В нынешнюю путину будет работать 63 стационарных рыбоохранных поста. По сравнению с прошлым годом, когда их было 40, увеличение произойдет в 1,5 раза. Планируется привлечь к работе и больше общественных инспекторов. Если в 2016 году количество общественников составило 52 человека, в 2017 году их было уже 101, то в этом году речь идет о порядке 160 человек", — отметила собеседница агентства.
Такая практика на Камчатке существует уже третий год и признана успешной. Ассоциации рыбопромышленников разных районов края привлекают людей со всей страны на время летней путины, которая начинается первого июня. Они помогают инспекторам Росрыболовства патрулировать места, где чаще всего действуют браконьеры. Отмечается, что помощь общественников необходима государственным инспекторам из-за того, что их количества не хватает, чтобы проконтролировать все реки, где ведется незаконный промысел рыбы.
Также ассоциации готовы брать до суда на хранение изъятую продукцию, снасти и транспортные средства. Как и в прошлом году, сотрудники Росрыболовства будут вести тематическую группу в одном из мессенджеров, куда инспекторы и общественники в онлайн-режиме будут скидывать фотографии и видеоматериалы о выявленных фактах браконьерства.
"Схема очень эффективна, в первую очередь для сохранения водных биологических ресурсов, а также для исключения случаев коррупционных составляющих. Инспекторы, не зная людей, с которыми работают, не будут вступать в коррупционные схемы. А общественники за короткое время не успевают обрасти связями", — отметила собеседница.
Лососевая путина стартует на Камчатке первого июня. По стартовым прогнозам, ожидается самая массовая путина за всю историю наблюдений — 294 тыс. тонн красной рыбы. В прежние годы регион показывал рекорд в 240-250 тыс. тонн, а стартовые объемы составляли порядка 140-150 тыс. тонн.
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