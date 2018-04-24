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На создание нового аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске в 2018 году планируется направить 2 млрд руб.
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На создание нового аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске в 2018 году планируется направить 2 млрд руб. 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
За I квартал текущего года на стройплощадке проведено большинство подготовительных работ. Обустроены инженерные коммуникации, линии связи и энергоснабжения, ведутся фундаментные работы. Сейчас на строительстве объекта трудится 181 человек и 36 единиц техники.
«Как только на Сахалин прибудут металлические конструкции каркаса аэровокзала и начнется их монтаж, количество специалистов вырастет примерно на четверть, а работы будут вестись в две смены», — сообщил генеральный директор АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» Никита Полонский.
Большую часть грузов для строительства доставят на остров морским транспортом. Осмотревший ход работ губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко отметил, что строителям стоит учесть волатильность рубля и не затягивать с заключением контрактов на поставку импортного оборудования «начинки» новой воздушной гавани островного региона, а еще лучше обратить внимание на отечественного производителя. Необходимо учесть опыт возведения нового аэровокзала в Симферополе, в котором из-за западных санкций установлена система обработки и доставки багажа российского производства.
Пропускная способность нового терминала общей площадью 40 тыс. кв. м будет рассчитана на 550 пассажиров внутренних авиарейсов в час (с возможностью расширения до 900 пассажиров) и 250 пассажиров международных линий. Финансирование из средств областного бюджета составит 6,7 млрд руб.
Ранее сообщалось, что новый вокзал в аэропорту Южно-Сахалинска будет построен из металлоконструкций южнокорейского производства. Это во многом определялось выгодным географическим положением поставщика, за счет чего можно выстроить оптимальную логистику.
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