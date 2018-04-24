На создание нового аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске в 2018 году планируется направить 2 млрд руб.

За I квартал текущего года на стройплощадке проведено большинство подготовительных работ. Обустроены инженерные коммуникации, линии связи и энергоснабжения, ведутся фундаментные работы. Сейчас на строительстве объекта трудится 181 человек и 36 единиц техники.

«Как только на Сахалин прибудут металлические конструкции каркаса аэровокзала и начнется их монтаж, количество специалистов вырастет примерно на четверть, а работы будут вестись в две смены», — сообщил генеральный директор АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» Никита Полонский.

Большую часть грузов для строительства доставят на остров морским транспортом. Осмотревший ход работ губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко отметил, что строителям стоит учесть волатильность рубля и не затягивать с заключением контрактов на поставку импортного оборудования «начинки» новой воздушной гавани островного региона, а еще лучше обратить внимание на отечественного производителя. Необходимо учесть опыт возведения нового аэровокзала в Симферополе , в котором из-за западных санкций установлена система обработки и доставки багажа российского производства.

Пропускная способность нового терминала общей площадью 40 тыс. кв. м будет рассчитана на 550 пассажиров внутренних авиарейсов в час (с возможностью расширения до 900 пассажиров) и 250 пассажиров международных линий. Финансирование из средств областного бюджета составит 6,7 млрд руб.