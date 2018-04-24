Дерипаска как зеркало российско-американских отношений. Комментарий Георгия Бовта

Минфин США объявил о возможности смягчения режима санкций против «Русала» Олега Дерипаски , если он продаст часть активов и откажется от контроля над компанией. Ранее «Русал» обратился в американское министерство с просьбой исключить компанию из санкционного списка. Эта заявка рассматривается. Также принято решение о продлении сроков, данных контрагентам «Русала» для прекращения деловых связей и закрытия сделок. Изначально предполагалось, что эмбарго наступит 5 июня. Теперь срок продлен до 23 октября. Что стоит за этим решением — в комментарии Георгия Бовта

Министр финансов США Стивен Мнучин дал понять, что возможные послабления связаны с заботой о судьбе простых работников компании «Русал». «Действия американского правительства не направлены против трудолюбивых людей, зависящих от „Русала“ и его дочерних компаний», — объяснили свою неожиданную снисходительность в американском казначействе.

Это уже второй раз за последнее время, когда Вашингтон дает задний ход санкционному катку, который уже больше года едет на Россию . Ранее было отложено на неопределенный срок введение санкций за поддержку режима Башара Асада , которые уже было анонсировала постоянный представитель США в ООН Никки Хейли . В связи с этим появились предположения, что в настоящее время происходит некий закулисный торг между Москвой и Вашингтоном об условиях возможной большой сделки.

Впрочем, никаких утечек на сей счет нет. Нынешняя администрация, в начале правления которой утечки сыпались, как из дырявого ведра, уже реформирована должным образом, аппарат Белого дома теперь возглавляет военный.

На днях в Вашингтоне с министром финансов США встречался его российский визави Антон Силуанов . Но в пресс-релизе американского министерства относительно санкций было лишь сказано, что Москва попросила разъяснений относительно их действия.

Скорее всего, объявленные возможные послабления «Русалу» станут главным образом шагом навстречу европейцам. Только в таком виде Белым дом и сможет «продать» свою относительную «мягкость к русским» конгрессу, настроенному непримиримо по отношению к России.

В понедельник, 23 апреля, в Вашингтон прибыл с визитом французский президент Эммануэль Макрон , затем пройдут переговоры Дональда Трампа Ангелой Меркель . Антироссийские санкции в исполнении США уже перешли ту черту, за которой они наносят ощутимый урон европейскому бизнесу. Там, где ущерб велик, европейские лидеры будут просить как минимум сделать исключение и не вводить вторичных санкций против европейских контрагентов российских компаний, попавших под ограничения.

Это не означает раскола между Вашингтоном и Европой по отношению к России и ее политике, но это означает, что при отсутствии дальнейшего ухудшения информационного фона отношений между Москвой и Западом — уже неважно по какому поводу — новые американские санкции будут встречать все более возрастающее сопротивление Европы.

Одновременно Вашингтон демонстрирует и в отношениях с Москвой типичную жесткую переговорную тактику, к каковой Трамп привык в бизнесе. Методика называется «наезд — откат», когда после жесткого прессинга следует отступление на шаг назад в попытках сделать партнера более сговорчивым.

Так или иначе, но до 23 октября, то есть до продленного срока прекращения контрактов с «Русалом», обсуждаться и оцениваться будет не только выход Дерипаски из капитала компании и кандидатура нового, не подпадающего под американские санкции собственника, но и целый ряд других вопросов, совершено не относящихся к алюминию: ситуация в Сирии и на Украине , ядерная сделка с Ираном , одним из гарантов которой была Россия, вопросы кибервойны и стратегических и тактических вооружений, в том числе в Европе. Было бы разумно обсудить для начала и куда более практическую проблему — восстановление работы посольств России и США, без чего не может быть нормальных коммуникаций ни по каким вопросам.

Так что к тому моменту, когда станет понятной ситуация вокруг «Русала», в двусторонних отношениях может проясниться еще многое, включая вероятность встречи Трампа и Путина. Таким образом, алюминиевый магнат становится своего рода зеркалом российско-американских отношений.