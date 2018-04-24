Дерипаска как зеркало российско-американских отношений. Комментарий Георгия Бовта 

Минфин США объявил о возможности смягчения режима санкций против «Русала» Олега Дерипаски, если он продаст часть активов и откажется от контроля над компанией. Ранее «Русал» обратился в американское министерство с просьбой исключить компанию из санкционного списка. Эта заявка рассматривается. Также принято решение о продлении сроков, данных контрагентам «Русала» для прекращения деловых связей и закрытия сделок. Изначально предполагалось, что эмбарго наступит 5 июня. Теперь срок продлен до 23 октября. Что стоит за этим решением — в комментарии Георгия Бовта.
Министр финансов США Стивен Мнучин дал понять, что возможные послабления связаны с заботой о судьбе простых работников компании «Русал». «Действия американского правительства не направлены против трудолюбивых людей, зависящих от „Русала“ и его дочерних компаний», — объяснили свою неожиданную снисходительность в американском казначействе.
Это уже второй раз за последнее время, когда Вашингтон дает задний ход санкционному катку, который уже больше года едет на Россию. Ранее было отложено на неопределенный срок введение санкций за поддержку режима Башара Асада, которые уже было анонсировала постоянный представитель США в ООН Никки Хейли. В связи с этим появились предположения, что в настоящее время происходит некий закулисный торг между Москвой и Вашингтоном об условиях возможной большой сделки.
Впрочем, никаких утечек на сей счет нет. Нынешняя администрация, в начале правления которой утечки сыпались, как из дырявого ведра, уже реформирована должным образом, аппарат Белого дома теперь возглавляет военный.
На днях в Вашингтоне с министром финансов США встречался его российский визави Антон Силуанов. Но в пресс-релизе американского министерства относительно санкций было лишь сказано, что Москва попросила разъяснений относительно их действия.
Скорее всего, объявленные возможные послабления «Русалу» станут главным образом шагом навстречу европейцам. Только в таком виде Белым дом и сможет «продать» свою относительную «мягкость к русским» конгрессу, настроенному непримиримо по отношению к России.
В понедельник, 23 апреля, в Вашингтон прибыл с визитом французский президент Эммануэль Макрон, затем пройдут переговоры Дональда Трампа с Ангелой Меркель. Антироссийские санкции в исполнении США уже перешли ту черту, за которой они наносят ощутимый урон европейскому бизнесу. Там, где ущерб велик, европейские лидеры будут просить как минимум сделать исключение и не вводить вторичных санкций против европейских контрагентов российских компаний, попавших под ограничения.
Это не означает раскола между Вашингтоном и Европой по отношению к России и ее политике, но это означает, что при отсутствии дальнейшего ухудшения информационного фона отношений между Москвой и Западом — уже неважно по какому поводу — новые американские санкции будут встречать все более возрастающее сопротивление Европы.
Одновременно Вашингтон демонстрирует и в отношениях с Москвой типичную жесткую переговорную тактику, к каковой Трамп привык в бизнесе. Методика называется «наезд — откат», когда после жесткого прессинга следует отступление на шаг назад в попытках сделать партнера более сговорчивым.
Так или иначе, но до 23 октября, то есть до продленного срока прекращения контрактов с «Русалом», обсуждаться и оцениваться будет не только выход Дерипаски из капитала компании и кандидатура нового, не подпадающего под американские санкции собственника, но и целый ряд других вопросов, совершено не относящихся к алюминию: ситуация в Сирии и на Украине, ядерная сделка с Ираном, одним из гарантов которой была Россия, вопросы кибервойны и стратегических и тактических вооружений, в том числе в Европе. Было бы разумно обсудить для начала и куда более практическую проблему — восстановление работы посольств России и США, без чего не может быть нормальных коммуникаций ни по каким вопросам.
Так что к тому моменту, когда станет понятной ситуация вокруг «Русала», в двусторонних отношениях может проясниться еще многое, включая вероятность встречи Трампа и Путина. Таким образом, алюминиевый магнат становится своего рода зеркалом российско-американских отношений.