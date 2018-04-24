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Рейтинг управляющих компаний появится в Подмосковье
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Рейтинг управляющих компаний появится в Подмосковье 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Понятный для жителей рейтинг управляющих компаний появится в Московской области, сообщил министр жилищно‐коммунального хозяйства региона Евгений Хромушин в ходе заседания правительства Подмосковья.
В Московской области мы формируем рейтинг управляющих компаний. Я очень надеюсь, что с каждым годом они будут набирать силу и станут настоящими партнерами в сфере ЖКХ и наведении порядка
Андрей Воробьев.
В разработке критериев оценки управляющих компаний принимали участие жители области. Голосование проходило на портале «Добродел». В нем приняли участие 18669 человек. Им предлагалось выбрать 7 из 10 показателей для оценки эффективности работы управляющих организаций. Кроме того, более 12 тысяч жителей предложили свои варианты критериев.
Предложено 10 критериев расчета оценки эффективности работы управляющих компаний:
содержание дворов
содержание подъездов
организация диспетчерского обслуживания через ЕДС  бесперебойная поставка коммунальных услуг
платежная дисциплина
взаимодействие УО с Советами МКД  ремонт подъездов по программе
оборудование МКД автоматическими системами противопожарной защиты
работа с участковыми по выявлению «резиновых» квартир и незаконно проживающих в доме мигрантов
ограждение территории двора (в том числе установка шлагбаумов)
Со следующего года в  Рейтинг-50  будет включен новый показатель — как минимум половина от общей площади многоквартирных домов должны управляться управляющими компаниями с рейтингом не менее 3 звезд из 5.
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