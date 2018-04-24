Ассоциация марикультурных организаций Приморского края указала на противоречия в федеральном законе

Их нужно устранить.

Противоречия в федеральном законе об аквакультуре ставят под вопрос экономические основы осуществления пастбищной аквакультуры. Для того, чтобы четко определить право собственности на объекты пастбищной аквакультуры, необходимо устранить существующие противоречия в главном аквакультурном законе страны, говорится в пресс-релизе Ассоциации марикультурных организаций Приморского края (АМКОР).

Согласно основным понятиям, изложенным в ст. 2 ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ », объекты аквакультуры — это водные организмы, разведение, содержание и выращивание которых осуществляется в искусственно созданной среде обитания. Вроде бы все ясно и понятно и никаких вопросов касательно того, что такое объекты аквакультуры, возникнуть уже не должно.

Однако существенное противоречие обнаруживается уже в ст. 12 этого же федерального закона. Согласно формулировке этой статьи, пастбищная аквакультура осуществляется в отношении объектов аквакультуры, которые обитают в состоянии естественной свободы, т.е. в естественной среде обитания, а не искусственно созданной.

Как следствие этого противоречия возникают вопросы с четким определением права собственности на объекты пастбищной аквакультуры.

Так, с одной стороны ст. 8 закона об аквакультуре закрепляет за рыбоводными хозяйствами право собственности на все объекты аквакультуры, за исключением анадромных видов рыб. Однако с другой стороны ст. 2 этого же закона заведомо сужает перечень этих объектов. В связи с этим собственники хозяйств лишены возможности осуществлять охрану молоди (спата) объектов аквакультуры, выращиваемых (доращиваемых) в состоянии естественной свободы.

По мнению экспертов Ассоциации марикультурных организаций Приморского края (АМКОР), данную правовую коллизию необходимо устранить, изменив определение объектов аквакультуры.