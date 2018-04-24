Несколько Федеральных законов подписаны президентом

Вчера президент подписал несколько законов, касающихся практически всех сфер жизни в РФ

Теперь монтаж лифтов, траволаторов, подъемников для инвалидов и эскалаторов отнесен к видам деятельности, о начале которой юрлицам придется сообщить в соответствующий орган госнадзора.

Также подписаны поправки к «антиотмывочному» закону и закону об аудиторах, согласно которым им придется докладывать в Росфинмониторинг о подозрительных операциях клиентов.

Принят и порядок использования банками резервов на возможные потери, сформированного до отзыва у них лицензии.

В базу по прибыли теперь входят расходы на оплату компанией отдыха работников в РФ. Эти траты можно учесть в размере, не превышающем 50 тыс. руб. на сотрудника. От НДФЛ освободят новые «детские» выплаты, а для мультипликаторов установят пониженные тарифы на ОПС.