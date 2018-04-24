«В родную юрисдикцию»: наказание за подчинение санкциям исключит в РФ «принцип двух стульев»

"Вопрос о возможности введения уголовного преследования за исполнение американских ограничительных мер на территории РФ упирается в «вилку» вариаций при его подготовке. Первая и основная задача, которая должна при этом ставиться — не навредить самим себе. Есть ряд санкций, за наказание по которым можно ударить по собственным интересам. Второе — сжигание мостов в определенных экономических отношениях с западными странами может дать позитивный эффект для российской экономики.

Потому вопрос о наказании за исполнение санкций в России упирается в тонкий момент грамотной подготовки соответствующего законопроекта. Чтобы не выстрелить в собственную ногу, а дать своему бизнесу задел на развитие. Сам же принцип наказания за подчинение санкциям Запада в России, бесспорно, верен — в сложившейся политической ситуации иначе быть не может. И уголовная ответственность здесь — мера совсем не лишняя", — отмечает эксперт.

Первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев рассказал, что Госдума разработает законопроект о введении уголовной ответственности за исполнение американских санкций на территории России — его могут принять уже до конца весенней сессии. Он пояснил, что уголовное наказание может быть предусмотрено только для физических лиц, и добавил, что для юридических лиц предлагается ввести штрафы. Ранее спикер Вячеслав Володин не исключил введения уголовного наказания за применение санкций Запада в РФ.

"Вполне логично применение реального уголовного наказания к частным лицам — они будут рассматриваться как бенефициары со стороны крупных и средних компаний. малый бизнес это явно не затронет. Проще говоря, меры наказания де-факто будут применяться не к гражданам, которые из-за соблюдения санкций получат некую выгоду за счет ущерба других компаний или российской экономики в целом. Это вполне логично.

В первую очередь это коснется российских операторов сотовой связи — как известно, из ведущих игроков этого рынка в России на полуострове работает только один. Остальные трое из-за угрозы санкций до сих пор полноценно на полуостров не зашли. На мой взгляд, эти компании давно должны были подвергнуться определенному воздействию. А обсуждаемый в Госдуме законопроект просто позволит настроить наше законодательство на защиту от внутренних недобросовестных действий", — подчеркивает экономист.

Санкции и противодействие

Министерство финансов США 6 апреля ввело новые санкции, которые коснулись российских олигархов, чиновников и топ-менеджеров государственных компаний. В отличие от прежних санкций Запада новый пакет оказал прямое воздействие на российскую экономику, ограничив деятельность крупных компаний и обрушив фондовые рынки. А заодно и ударив по курсу рубля. После этого российское руководство заговорило о мерах противодействия и адекватном ответе Западу.

Главы фракций и спикер внесли в нижнюю палату парламента законопроект об ответе на санкции США и других стран. Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

"Сегодня сомнений, что наши «западные партнеры» будут вводить против России новые санкции, не остается. И российский бизнес уже не первый год принимает меры в России, чтобы под наказание и ограничения не попасть. Крупные банки и ряд сотовых операторов ограничивают свою работу в угоду требованиям США, и при этом в ущерб РФ. Но бизнес должен настраивать себя на удовлетворение потребностей России в первую очередь.

Принятие закона о наказании за такую манеру работать подстегнет отечественный бизнес вернуться в российскую юрисдикцию. Если же определенным компаниям будет выгодно вести дела с Западом, нововведение просто подстегнет их разделить деятельность на два независимых друг от друга направления с полностью разделенными структурами. Давно пора было определиться с приоритетами — на двух стульях усидеть не удастся.

А вывод активов за границу, который шел последние 25 лет, вряд ли можно назвать справедливым для России. Сейчас над этими активами навис дамоклов меч заморозки, и многим придется делать выбор в пользу родины. Пусть и вынужденный выбор. А законопроект о сопротивлении санкциям в РФ даст новые и четкие правила игры для работы в нашей стране", — заключает Валерий Масленников.