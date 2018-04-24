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Уткин готов извиниться перед чеченцами за свой пост в Instagram
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Уткин готов извиниться перед чеченцами за свой пост в Instagram 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Говорит Москва
«Я изменил текст, потому что я убедился в том, что на него обиделась группа людей, а я совершенно не собирался никого обижать. Поэтому я изменил текст в целях сохранения самого ценного, что есть на земле — взаимопонимания. Я спросил, за что мне нужно извиниться, но мне никто этого не объяснил. Но если объяснят — я с таким удовольствием всегда извиняюсь. Никаких проблем не вижу».
Вчера Василий Уткин опубликовал фото чёрной собаки среди овец в Instagram и написал под ним: «Угловой. Штрафная Ахмата. Зе Луиш». Это вызвало бурную реакцию в комментариях среди чеченцев, которые потребовали извинений. После этого журналист изменил текст публикации: «Угловой. Штрафная соперника. Зе Луиш. P. S. Текст изменен ради самого ценного, что есть на Земле».
Угловой. Штрафная соперника. Зе Луиш. P. S. Текст изменен ради самого ценного, что есть на Земле. Публикация от Василий Уткин (@realradioutkin) 23 Апр 2018 в 10:56 PDT
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