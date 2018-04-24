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Какие мероприятия пройдут 9 мая в Барнауле?
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Какие мероприятия пройдут 9 мая в Барнауле? 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Опубликована программа празднования Дня Победы
Администрация Барнаула опубликовала программу мероприятий, которые пройдут в рамках празднования 73-й годовщины Великой Победы.
Праздник начнется с церемонии возложения цветов, которая пройдет в 9 часов утра на Мемориале Славы. Это станет стартом для мероприятий как в центре, так и в районах города.
Основной площадкой традиционно станет площадь Советов. Здесь в 10 часов утра пройдет построение войск Барнаульского гарнизона и будет дан старт акции «Бессмертный полк Алтая». В 13:00 стартует открытый легкоатлетический пробег «Кольцо Победы-2018».
На площади Сахарова горожане могут увидеть выставочный ряд «Этот День Победы», а также спортивные мероприятия. Здесь же пройдут театрализованные представления и концертные программы.
Завершится 9 Мая в 22:30 праздничным салютом, который можно будет увидеть на пяти площадках города.
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