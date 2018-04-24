Какие мероприятия пройдут 9 мая в Барнауле?

Опубликована программа празднования Дня Победы

Администрация Барнаула опубликовала программу мероприятий, которые пройдут в рамках празднования 73-й годовщины Великой Победы.

Праздник начнется с церемонии возложения цветов, которая пройдет в 9 часов утра на Мемориале Славы. Это станет стартом для мероприятий как в центре, так и в районах города.

Основной площадкой традиционно станет площадь Советов. Здесь в 10 часов утра пройдет построение войск Барнаульского гарнизона и будет дан старт акции «Бессмертный полк Алтая». В 13:00 стартует открытый легкоатлетический пробег «Кольцо Победы-2018».

На площади Сахарова горожане могут увидеть выставочный ряд «Этот День Победы», а также спортивные мероприятия. Здесь же пройдут театрализованные представления и концертные программы.

Завершится 9 Мая в 22:30 праздничным салютом, который можно будет увидеть на пяти площадках города.