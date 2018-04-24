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Предполагаемая дочь монарха Бельгии потребовала провести тест ДНК
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Предполагаемая дочь монарха Бельгии потребовала провести тест ДНК 

РИА Новости 1 час назад
БРЮССЕЛЬ, 24 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Дельфина Боэль — предполагаемая внебрачная дочь монарха Бельгии Альберта Второго, добивающаяся признания его своим биологическим отцом, подаст в четверг в апелляционный суд Брюсселя прошение с требованием провести тест ДНК с целью установления отцовства, сообщила во вторник газета Soir со ссылкой на адвоката истицы.
Боэль требует также провести текст ДНК в отношении ее юридического отца Жака Боэля. Решение судебной инстанции станет известно в течение месяца.
Конституционный суд Бельгии в феврале 2016 года постановил, что предполагаемая внебрачная дочь Альберта Второго, передавшего престол своему старшему сыну принцу Филиппу, вправе добиваться установления отцовства. До сих пор эти попытки были безуспешными для Боэль.
В ноябре 2014 года суд первой инстанции Брюсселя делегировал Конституционному суду Бельгии вынесение решения относительно законности требований Дельфины Боэль по установлению отцовства. Высшей судебной инстанции предстояло решить, вправе ли она добиваться проведения теста ДНК с целью официального признания ее незаконнорожденной дочерью 83-летнего монарха.
Судебный процесс был начат Дельфиной Боэль в июне 2013 года, когда Альберт Второй, как действующий глава государства, пользовался полным иммунитетом. После отречения в пользу старшего сына Филиппа он сохранил титул короля, однако утратил юридическую неприкосновенность.
Мать Дельфины Боэль, баронесса Сибилл де Селис Лонгшам, долгое время скрывала от дочери, кто ее отец. Лишь в возрасте 18 лет Дельфина узнала от матери, что она внебрачная дочь монарха. Связь бывшего тогда принцем Альберта и баронессы продолжалась 16 лет, однако, уже став королем, Дельфину он так и не признал. Юридически ее отцом считается бывший муж баронессы потомственный промышленник Жак Боэль, который давно развелся с женой и, согласно сообщениям СМИ, исключил Дельфину из своего завещания.
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