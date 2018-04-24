Мэрия Петрозаводска уберет с остановок незаконно установленные ларьки

Отмечается, что незаконно установленные торговые точки уберут в судебном порядке с возложением расходов на их собственников.

Сотрудники администрации провели 145 выездных осмотров ларьков, расположенных на остановках. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. По результатам этих обследований состоялись рабочие встречи с хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность на остановочных комплексах, на предмет наведения порядка в сфере благоустройства.

В ходе проведения данной работы также выявлены нестационарные торговые объекты, установленные без оформления необходимых документов. Сейчас с лицами, незаконно разместившими ларьки, проводится досудебная работа. Часть нарушителей готовы добровольно демонтировать объекты, опасаясь привлечения к административной ответственности за самовольное занятие земельного участка. Незаконно установленные объекты будут демонтированы в судебном порядке с возложением расходов на их собственников.

Отмечается, что земельные участки под объекты торговли на остановках большей частью предоставлялись в 90-е годы. Их размещение зачастую не соответствует современным требованиям, в том числе утвержденной схеме. В случае, если объект торговли на остановке не входит в указанную схему, администрацией проводятся мероприятия по расторжению договора аренды и освобождению земельного участка.

В случае выявления нарушений требований действующего законодательства администрацией города будут предприняты меры по прекращению торговой деятельности.