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Мэрия Петрозаводска уберет с остановок незаконно установленные ларьки
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Мэрия Петрозаводска уберет с остановок незаконно установленные ларьки 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Отмечается, что незаконно установленные торговые точки уберут в судебном порядке с возложением расходов на их собственников.
Сотрудники администрации провели 145 выездных осмотров ларьков, расположенных на остановках. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. По результатам этих обследований состоялись рабочие встречи с хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность на остановочных комплексах, на предмет наведения порядка в сфере благоустройства.
В ходе проведения данной работы также выявлены нестационарные торговые объекты, установленные без оформления необходимых документов. Сейчас с лицами, незаконно разместившими ларьки, проводится досудебная работа. Часть нарушителей готовы добровольно демонтировать объекты, опасаясь привлечения к административной ответственности за самовольное занятие земельного участка. Незаконно установленные объекты будут демонтированы в судебном порядке с возложением расходов на их собственников.
Отмечается, что земельные участки под объекты торговли на остановках большей частью предоставлялись в 90-е годы. Их размещение зачастую не соответствует современным требованиям, в том числе утвержденной схеме. В случае, если объект торговли на остановке не входит в указанную схему, администрацией проводятся мероприятия по расторжению договора аренды и освобождению земельного участка.
В случае выявления нарушений требований действующего законодательства администрацией города будут предприняты меры по прекращению торговой деятельности.
По материалам: ptzgovorit.ru
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