Кто ответит за мусор? В поселке Кирпичный завод люди живут рядом со свалкой

В прошлом году активно боролись с незаконными свалками, акция проходила под эгидой Года экологии, но он закончился. Оренбуржцев беспокоит вопрос, будут ли продолжать это дело, ведь за год убрать все свалки просто невозможно. Так жители одного из поселков Соль-Илецкого городского округа страдают из-за несанкционированного мусорного полигона. В ситуации разбирался корреспондент « Аиф Оренбург ».

К кому идти за помощью?

Жители поселка Кирпичный завод в Соль-Илецком городском округе обратились за помощью к общественникам — несколько лет они вынуждены соседствовать с несанкционированной свалкой мусора.

Поселок Кирпичный завод — практически пригород Соль-Илецка. Но жить рядом с курортным городком не так уж беззаботно. Вот уже несколько лет местные жители пытаются бороться с несанкционированной свалкой, которая разрастается из месяца в месяц. На месте незаконченной стройки люди устроили мусорный полигон. Однако никого не побеспокоило, что буквально через дорогу расположены жилые дома, а рядом — продуктовый магазин. Став заложниками неприятного запаха и разлетающихся по округе пакетов, люди были вынуждены прибегнуть к помощи общественников, оставив обращение на интерактивной карте свалок.

«Свалка объемом более 100 кубических метров разрастается с каждым годом, — говорится в обращении сольилетчан. — Едкий запах по всему поселку. Прилегающая территория поселка также замусорена. Муниципальные власти бездействуют».

Какие меры примут?

Раз нет решений от власть предержащих, на место выехали активисты. Как только они получили обращение от жителей поселка, сразу написали письмо главе муниципального образования с просьбой провести проверку и принять оперативные меры по ликвидации несанкционированной свалки. Местные власти подтвердили нарушение правил благоустройства территории и сообщили, что собственнику земельного участка выписано предупреждение о необходимости убрать мусор до 22 января 2018 года. Однако до сих пор ничего не изменилось.

«В поселке Кирпичный завод мы были неделю назад, и свалка не то, чтобы была убрана, наоборот, дымила и пополнилась свежими отходами, — отметила эксперт проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Оренбургской области Светлана Смирнова . — В нескольких метрах от нее находится продуктовый магазин, а через дорогу жилые дома — о каком качестве жизни может идти речь? Наши эксперты воочию убедились в том, что собственник проигнорировал уведомление властей, а чиновники в свою очередь не проконтролировали его исполнение. Со своей стороны, мы намерены обратиться в прокуратуру данного городского округа, для того чтобы ведомство дало правовую оценку происходящему».

По мнению общественников, в муниципалитетах проблема со сбором и вывозом мусора стоит особенно остро из-за халатного отношения к отходам как со стороны жителей, так и со стороны местных властей, которые не следят должным образом за санитарным состоянием своих территорий.