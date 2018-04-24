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Голубев: Южный подъезд заработает в полном объеме 13 мая
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Голубев: Южный подъезд заработает в полном объеме 13 мая 

Южный автомобиль 1 час назад
Фото: Южный автомобиль
Меньше двух лет понадобилось городским властям на создание южной транспортной развязки. 23 апреля министр транспорта РФ Максим Соколов вместе с губернатором Василием Голубевым осмотрели завершающий этап реконструкции южного подъезда к Ростову-на-Дону.
После ввода в строй новая развязка увеличит пропускную способность вдвое — до 120 тысяч автомобилей в сутки. Построены пойменный мост, въездная и выездная эстакады. Основной ход трассы расширен вдвое, с 4 до 8 полос и уже готов к эксплуатации. К 10 мая строители окончат все работы и демонтируют все строительные объекты, после чего движение по новой дороге будет открыто.
«К тестовому матчу 29 апреля движение будет осуществляться по транспортной развязке. А 13 мая, в день проведения матча открытия на «Ростов-Арене», вся архитектура южного подъезда будет работать в полном объеме», — сказал глава региона Василий Голубев.
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