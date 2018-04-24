ВТБ докапитализирует украинскую «дочку» «ВТБ Банк» на 2,58 млрд гривен

Наблюдательный совет ВТБ принял решение о целесообразности докапитализации украинской «дочки» «ВТБ Банк» на 2,58 миллиарда гривен, сообщается в материалах российского банка.

"Считать целесообразным принятие в установленном порядке решения об увеличении уставного капитала ПАО «ВТБ Банк» на сумму не более 2,58 миллиарда гривен путем размещения дополнительных простых акций ПАО «ВТБ Банк» номинальной стоимостью 0,1 гривны каждая по цене за одну акцию", — говорится в сообщении.

Доля ВТБ в уставном капитале «ВТБ Банка» после его увеличения составит не менее 99,9962%. При этом покупка акций будет осуществлена за счет денежных средств, полученных от «ВТБ Банка» в связи с погашением межбанковских кредитов, ранее выданных ВТБ, а также в виде процентов по данным кредитам.

"Докапитализация происходит за счет денег, которые были выданы ВТБ ( Украина ) головным банком несколько лет назад в качестве межбанковских кредитов. Таким образом, ВТБ не предоставляет своему банку на Украине новых дополнительных средств. По завершении этой докапитализации уставный капитал банка составит 39,375 миллиарда гривен. Таким образом, достаточность капитала банка значительно превысит нормативное значение 10%", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ВТБ.

В сентябре прошлого года глава ВТБ Андрей Костин говорил, что банк рассчитывает постепенно сократить свой бизнес на Украине и оставить один офис в Киеве. Он тогда отмечал, что руководство Украины препятствует продаже банка потенциальным инвесторам.

Украина с 23 марта 2017 года на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа ) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.

В марте текущего года Украина продлила действие санкций уже против четырех «дочек» российских госбанков, так как Сбербанк продал VS Bank. Таким образом под санкциями остаются украинский Сбербанк, Проминвестбанк, «ВТБ Банк», «БМ Банк».