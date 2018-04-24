Президент США Дональд Трамп готов оставить Сирию для России, Турции и Ирана. Такое заявление американский президент сделал в ходе обсуждения «сирийского вопроса» со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, передают немецкие СМИ.
«Мы уничтожили террористов священным огнем, — заявил Трамп журналистам. — Мы скоро уйдем из Сирии, но кому-то все же придется позаботиться о дальнейшей судьбе государства». И это, по мнению президента, определенно будут Россия, Турция и Иран. Трамп убежден, что терроризм в Сирии полностью ликвидирован, и сделали это США, Англия и Франция.
«Трамп борется за выполнение хоть каких-то своих предвыборных обещаний, — пишет немецкое агентство «Tageschau». — Он в ходе предвыборной гонки заявил, что США придут в Сирию и в кратчайшие сроки уничтожат терроризм».
«Если мы покинем Сирию, — подчеркнул президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу «Fox news», — то освободим пространство для иранского режима и конечно же Асада, которые в скором времени соберут новые силы и опять развяжут войну».